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Gupse Özay 'Bi değişik mobilya'yı tanıttı

Özelleştirilebilir akıllı çözüm seçenekleriyle mobilya sektörüne farklı bir soluk getiren Buka, yatırımlarına global bir Türk markası olma yolunda devam ediyor. Gupse Özay’ın rol aldığı reklam filmiyle sezona merhaba diyen Buka, Türkiye’nin farklı illerinde bayi ağıyla büyümeye devam ediyor. Bir yılda mağaza sayısını 11’e çıkaran ve yıllık 50 bin parça koltuk üretim kapasitesine sahip olan Buka’nın hedefi, 2018 yılında 25 mağazaya ulaşmak

28 Şubat 2018, Çarşamba 15:48
Gupse Özay 'Bi değişik mobilya'yı tanıttı
‘‘Akıllı değişim’’ felsefesiyle 2015 yılında faaliyete geçen ve ismini bukalemunun renk değiştirme özelliğinden alan Buka, kullanıcılara mobilya tercihlerinde; model, renk, ölçü ve fiyat seçeneklerinde özgürlük sunuyor. Ürün yelpazesinde; kanepe, koltuk, sehpa, yemek odası, yatak odası, çocuk mobilyası, dekoratif kırlentler, halı, kilim ve ev aksesuarları bulunan Buka, geçtiğimiz yıl girdiği mağazalaşma süreciyle kısa sürede mağaza sayısını 11’e çıkardı. Markanın 2018 yılı için hedefi ise toplam mağaza sayısını 25’e çıkarmak.


Markanın kişiliğine uygun isim


2018 yılında akıllı değişim konseptini tüm Türkiye ile tanıştırmak isteyen Buka, yeni reklam filminde Gupse Özay’a yer verdi. Buka’nın modüler özelliğini ön plana çıkaran filmde, Gupse Özay meraklı bir komşu rolünü oynuyor.

Buka’nın yeni reklam filminin tanıtıldığı toplantıda konuşan Buka Genel Müdürü Gamze Stöger; “2017 yılında ekonomimizin lokomotif sektörlerinin başında gelen mobilya sektöründe ciddi bir büyüme gerçekleşti. Yüzde 95 yerli üretime sahip oluşumuz sektör olarak en büyük özelliğimiz. Mobilya sektörü, geçtiğimiz yıl 9,5 milyar dolar üretim gerçekleştirdi. Bu potansiyelin farkındalığıyla modüler çözümleri, farklı tasarımları ve değiştirilebilir renkli kılıf sistemiyle sektörde fark yaratan markamızı 2015 yılında hayata geçirdik. Marka yolculuğumuza, ulaşılabilir ve kaliteli mobilya üretme felsefemizle devam ediyoruz’’ dedi. İlk reklam filmiyle Buka’nın büyümesine ivme kazandıracaklarını belirten Gamze Stöger; Gupse Özay’ın renkli kişiliğiyle Buka markasının uyumuna dikkat çekti.


Meraklı komşu Gupse


Tüketicilere kendi tarzlarını yaratma imkânı sağlayan Buka’nın akıllı değişim konseptini vurgulayan reklam filminde Gupse Özay, modüler mobilya anlayışını keşfeden meraklı komşuyu canlandırıyor. Toplantıda filmin hikâyesini anlatan Gupse Özay, yaşam alanlarında kullanılan mobilyaların modüler olması, aldıktan sonra da koltuğun kılıfının, şeklinin, ebadının, kolçaklarının ve ayaklarının değiştirilebiliyor olması kadınların hayatında büyük kolaylık ve değişim özgürlüğü sağlayacağını vurguladı.


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