Gupse Özay, çareyi Hint Okyanusu'nda buldu!

Gupse Özay, Deliha 2
filmi için 23 kilo almıştı. Gupse Özay, aldığı kilolardan tamamen kurtulmak için Şubat'ta, sevgilisi Barış Arduç ile Hint Okyanusu'ndaki Mauritius Adası'ndaki bir sağlık ve zayıflama merkezine gidecek.
Uzun süredir yoğun çalışan çift hem tatil yapacak hem de aşk tazeleyecek.
'BEĞENİLEN ERKEKLER KISKANILMAMAK İSTER'
Öte yandan geçen haftalarda, Gupse Özay
sevgilisi Barış Arduç
ile ilişkisine dair şöyle konuştu: “Erkekler eğlenceli, güldüren kadın sevmez. Egosu olmayanlar hariç tabii.”
Gupse, “Barış neden senle birlikte?” sorusuna da “Beğenilen erkekler, kıskanılmamak ister. Ben de kıskanmıyorum. Gitmek isterse, doğrusunu bulmuştur
” yanıtını verdi.
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Elif Bayram