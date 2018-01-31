Gupse Özay'dan güldüren Süper Mavi Kanlı Ay paylaşımı

GUPSE ÖZAY'DAN BURÇ YORUMU

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Gupse Özay, çareyi Hint Okyanusu'nda buldu!

Gupse Özay ilişkisinin sırrını verdi

Mine Bozkurt

Deliha 2 filmi ile izleyicilerin gönlünde taht kuran oyuncu Gupse Özay, Instagram'da yapığı komik paylaşımlarla takipçilerini gülmekten kırıp geçiriyor., bugün gerçekleşentutulması ile ilgili bir video paylaştı.Videoda Mavi Süper Kanlı Ay tutulmasının burçlar üzerindeki etkisini yorumlamaya çalışan Özay'ın paylaşımına binlerce beğeni yağdı.Özay, vizyona giren Deliha 2 filmine de gönderme yapmayı ihmal etmedi.