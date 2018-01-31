Gupse Özay'dan güldüren Süper Mavi Kanlı Ay paylaşımı

Deliha 2 filmi ile izleyicilerin gönlünde taht kuran oyuncu Gupse Özay, Instagram'da yapığı komik paylaşımlarla takipçilerini gülmekten kırıp geçiriyor.
Özay
, bugün gerçekleşen Süper Mavi Kanlı Ay
tutulması ile ilgili bir video paylaştı.
GUPSE ÖZAY'DAN BURÇ YORUMU
Videoda Mavi Süper Kanlı Ay tutulmasının burçlar üzerindeki etkisini yorumlamaya çalışan Özay'ın paylaşımına binlerce beğeni yağdı.
Özay, vizyona giren Deliha 2 filmine de gönderme yapmayı ihmal etmedi.
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