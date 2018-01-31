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Gupse Özay'dan güldüren Süper Mavi Kanlı Ay paylaşımı

Deliha 2 filminin yıldızı Gupse Özay'ın, 152 yılda bir gerçekleşen Süper Mavi Kanlı Ay tutulması ile ilgili paylaştığı video hayranlarını gülme krizine soktu

31 Ocak 2018, Çarşamba 22:31
Gupse Özay'dan güldüren Süper Mavi Kanlı Ay paylaşımı
Deliha 2 filmi ile izleyicilerin gönlünde taht kuran oyuncu Gupse Özay, Instagram'da yapığı komik paylaşımlarla takipçilerini gülmekten kırıp geçiriyor.

Özay, bugün gerçekleşen Süper Mavi Kanlı Ay tutulması ile ilgili bir video paylaştı.

GUPSE ÖZAY'DAN BURÇ YORUMU


Videoda Mavi Süper Kanlı Ay tutulmasının burçlar üzerindeki etkisini yorumlamaya çalışan Özay'ın paylaşımına binlerce beğeni yağdı.

Özay, vizyona giren Deliha 2 filmine de gönderme yapmayı ihmal etmedi.

İŞTE O PAYLAŞIM;





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