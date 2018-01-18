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Gupse Özay, Hülya Avşar'ı kucakladı

Bir Hülya Avşar Sohbeti'nin bu haftaki konuğu oyuncu Gupse Özay oldu. Gupse Özay, program öncesi Hülya Avşar'ı kucağına aldı

18 Ocak 2018, Perşembe 14:35
Gupse Özay, Hülya Avşar'ı kucakladı
Star TV ekranlarında yayınlanan Bir Hülya Avşar Sohbeti'nin bu haftaki konuğu oyuncu Gupse Özay oldu. Hülya Avşar'ın program öncesi paylaştığı videoda Gupse Özay bir anda sarılıp Avşar'ı kucağına aldı. İkilinin bu videosu dakikalar içinde binlerce beğeni oldu.

İŞTE HÜLYA AVŞAR'IN PAYLAŞTIĞI O VİDEO:



GUPSE ÖZAY KİMDİR?

 30 Temmuz 1984 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Gupse Özay, Ege Üniversitesi Radyo TV ve Sinema bölümünde okudu. Üniversite yıllarında dostlarıyla çektikleri Yaman Yaşamışım adlı belgesel ile ödül aldı.TRT'den, yapım şirketlerine; magazin dergilerinden dizi setlerine kadar kariyerine yarayacak her alanı denedi. Ve daha sonrasında 4 yıl reklam yazarlığı yapmış ve ardından işinden ayrılarak dizi sektörüne geçmiştir.



Birkaç dizi denemesinden sonra, arkadaşlarıyla Psikolog skeçlerini gerçekleştirmiş; bu sayede de Yalan Dünya dizisinde rol kapmıştır. Ve Yalan Dünya dizisinin Nurhayat'ı olarak ekranlardaki yerini aldı. Bir araba firmasının da reklamında rol aldı.

Deliha canlı yayın bastı! (Gupse Özay canlı yayın bastı)Deliha canlı yayın bastı! (Gupse Özay canlı yayın bastı)



Gupse Özay 14 Kasım 2014 tarihinde vizyona giren ve senaryosunu kendi yazdığı, yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği ilk sinema filmi Deliha'da Zeliha karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Gupse Özay 2016'da Küçük Esnaf filmi ile izleyici karşısıa çıktı.

Gupse Özay şimdilerde,son yazdığı sinema filmi Deliha ile gündemdeki yerini koruyor.

GUPSE ÖZAY BARIŞ ARDUÇ AŞKI

Barış Arduç Kiralık Aşk dizisinde rol aldığı sırada Gupse Özay'a duyduğu aşkı tek bir kelime ile anlatıyor: Gerçek hayatta dizidekinden daha güzel bir aşk yaşıyorum

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