Gupse Özay, Hülya Avşar'ı kucakladı-İzle

İŞTE HÜLYA AVŞAR'IN PAYLAŞTIĞI O VİDEO:

GUPSE ÖZAY KİMDİR?

Deliha canlı yayın bastı! (Gupse Özay canlı yayın bastı)

GUPSE ÖZAY BARIŞ ARDUÇ AŞKI

Gupse Özay: Aşkta güzel çirkin hesabı olmaz

Çiğdem Saltık

Star TV ekranlarında yayınlanan'nin bu haftaki konuğuoldu.'ın program öncesi paylaştığı videodabir anda sarılıp Avşar'ı kucağına aldı. İkilinin bu videosu dakikalar içinde binlerce beğeni oldu.30 Temmuz 1984 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Gupse Özay, Ege Üniversitesi Radyo TV ve Sinema bölümünde okudu. Üniversite yıllarında dostlarıyla çektikleri Yaman Yaşamışım adlı belgesel ile ödül aldı.TRT'den, yapım şirketlerine; magazin dergilerinden dizi setlerine kadar kariyerine yarayacak her alanı denedi. Ve daha sonrasında 4 yıl reklam yazarlığı yapmış ve ardından işinden ayrılarak dizi sektörüne geçmiştir.Birkaç dizi denemesinden sonra, arkadaşlarıyla Psikolog skeçlerini gerçekleştirmiş; bu sayede de Yalan Dünya dizisinde rol kapmıştır. Ve Yalan Dünya dizisinin Nurhayat'ı olarak ekranlardaki yerini aldı. Bir araba firmasının da reklamında rol aldı.Gupse Özay 14 Kasım 2014 tarihinde vizyona giren ve senaryosunu kendi yazdığı, yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği ilk sinema filmi Deliha'da Zeliha karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Gupse Özay 2016'da Küçük Esnaf filmi ile izleyici karşısıa çıktı.Gupse Özay şimdilerde,son yazdığı sinema filmi Deliha ile gündemdeki yerini koruyor.nde rol aldığı sıradaa duyduğu aşkı tek bir kelime ile anlatıyor: Gerçek hayatta dizidekinden daha güzel bir aşk yaşıyorum