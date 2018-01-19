Gupse Özay ilişkisinin sırrını verdi

Gupse Özay
sevgilisi Barış Arduç
ile ilişkisine dair şöyle konuştu: “Erkekler eğlenceli, güldüren kadın sevmez. Egosu olmayanlar hariç tabii.”
Gupse, “Barış neden senle birlikte?” sorusuna da “Beğenilen erkekler, kıskanılmamak ister. Ben de kıskanmıyorum. Gitmek isterse, doğrusunu bulmuştur
” yanıtını verdi.
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GUPSE ÖZAY KİMDİR?
30 Temmuz 1984 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Gupse Özay, Ege Üniversitesi Radyo TV ve Sinema bölümünde okudu. Üniversite yıllarında dostlarıyla çektikleri Yaman Yaşamışım adlı belgesel ile ödül aldı.TRT'den, yapım şirketlerine; magazin dergilerinden dizi setlerine kadar kariyerine yarayacak her alanı denedi. Ve daha sonrasında 4 yıl reklam yazarlığı yapmış ve ardından işinden ayrılarak dizi sektörüne geçmiştir.
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