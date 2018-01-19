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Gupse Özay ilişkisinin sırrını verdi

‘Deliha 2’nin yıldızı Gupse Özay, Hülya Avşar’ın Star TV’deki programına konuk oldu

19 Ocak 2018, Cuma 06:12
Gupse Özay ilişkisinin sırrını verdi
Gupse Özay sevgilisi Barış Arduç ile ilişkisine dair şöyle konuştu: “Erkekler eğlenceli, güldüren kadın sevmez. Egosu olmayanlar hariç tabii.”

Gupse, “Barış neden senle birlikte?” sorusuna da “Beğenilen erkekler, kıskanılmamak ister. Ben de kıskanmıyorum. Gitmek isterse, doğrusunu bulmuştur” yanıtını verdi.



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GUPSE ÖZAY KİMDİR?


 30 Temmuz 1984 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Gupse Özay, Ege Üniversitesi Radyo TV ve Sinema bölümünde okudu. Üniversite yıllarında dostlarıyla çektikleri Yaman Yaşamışım adlı belgesel ile ödül aldı.TRT'den, yapım şirketlerine; magazin dergilerinden dizi setlerine kadar kariyerine yarayacak her alanı denedi. Ve daha sonrasında 4 yıl reklam yazarlığı yapmış ve ardından işinden ayrılarak dizi sektörüne geçmiştir.

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