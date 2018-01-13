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Gupse Özay'ın Deliha'daki son keşfi (Aksel Bonfil kimdir?)

Gupse Özay’ın "Deliha 2" filminde Barış Arduç yer almadı ama filmde oynayan Aksel Bonfil, Barış Arduç’a benzerliğiyle çok konuşuldu. Peki Kelebeğin Rüyası, Çok Güzel Hareketler Bunlar, Kiraz Mevsimi ve Güneşi Beklerken de rol alan Aksel Bonfil kimdir? Aksel Bonfil kaç yaşındadır, nerelidir? İşte Aksel Bonfil'in hayatı

13 Ocak 2018, Cumartesi 10:21
Gupse Özay'ın Deliha'daki son keşfi (Aksel Bonfil kimdir?)
Kanal D'de ekrana gelen, sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı Beyaz Show'a dün gece şarkıcı Koray Avcı, "Deliha 2" filmi ile Gupse Özay, Eda Ece, Aksel Bonfil ve haber spikeri Gözde Atasoy Kökçü konuk oldu.

Barış Arduç'a benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken Aksel Bonfil programda Yüksek Sadakat'in "Döneceksin Diye Söz Ver" şarkısını seslendirdi. Yakışıklı oyuncunun bu performansı stüdyodaki izleyicilerden büyük alkış topladı.

İşte Aksel Bonfil'in o performansı:



Beyaz Show konuklarından biri olan Aksel Bonfil sevenleri tarafından araştırılmaya devam ediyor. İşte Aksel Bonfil hakkında merak edilenler...

AKSEL BONFİL KİMDİR?

1989 yılında İzmir’de dünyaya gelen Aksel Bonfil, aslen İzmirlidir. Aksel Bonfil İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünden mezundur. Oyunculuğun yanında yazar ve yönetmen olan Aksel Bonfil Adana Altın Koza Ödülü sahibidir. 

Bir vesile ile tanıştığı Demet Akbağ’ın üniversite yıllarındayken kendisini araması ile oyunculuk kariyerine adım atan Aksel Bonfil ilk kamera karşısına Güven Kıraç ve Demet Akbağ ile geçer. Asıl öğretmeninin usta oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan olduğunu belirten Aksel Bonfil "Söz", "Aşk Laftan Anlamaz", "Seviyor Sevmiyor", "Güneşi Beklerken" ve" Çok Güzel Hareketler Bunlar"ın senaryo yazarlığını üstlenmiştir. 

İMZA ATTIĞI PROJELER:


Yönetmen

Nefs- 2014
Efsun- 2011


Senaryo

Söz- 2017
Seviyor Sevmiyor- 2016
Aşk Laftan Anlamaz- 2016
Adı Mutluluk- 2015
Nefs- 2014
Kiraz Mevsimi- 2014
Güneşi Beklerken- 2013
Bir Kurabiye Masalı- 2012
Efsun- 2011
Çok Güzel Hareketler Bunlar- 2010


Oyuncu 

Deliha 2- 2018
Kelebeğin Rüyası- 2013
Çok Güzel Hareketler Bunlar- 2010


Yazım Ekibi

Kiraz Mevsimi- 2014



 
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