Gupse Özay'ın Deliha'daki son keşfi (Aksel Bonfil kimdir?)

İşte Aksel Bonfil'in o performansı:

AKSEL BONFİL KİMDİR?

İMZA ATTIĞI PROJELER:



Yönetmen



Senaryo



Oyuncu



Yazım Ekibi

Senim Tanay

'de ekrana gelen, sunuculuğunu’ün yaptığı'a dün gece şarkıcı Koray Avcı,filmi ileve haber spikeri Gözde Atasoy Kökçü konuk oldu.Barış Arduç'a benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken Aksel Bonfil programda Yüksek Sadakat'in "Döneceksin Diye Söz Ver" şarkısını seslendirdi. Yakışıklı oyuncunun bu performansı stüdyodaki izleyicilerden büyük alkış topladı.Beyaz Show konuklarından biri olan Aksel Bonfil sevenleri tarafından araştırılmaya devam ediyor. İşte Aksel Bonfil hakkında merak edilenler...1989 yılında İzmir’de dünyaya gelen Aksel Bonfil, aslen İzmirlidir. Aksel Bonfil İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünden mezundur. Oyunculuğun yanında yazar ve yönetmen olan Aksel Bonfil Adana Altın Koza Ödülü sahibidir.Bir vesile ile tanıştığı Demet Akbağ’ın üniversite yıllarındayken kendisini araması ile oyunculuk kariyerine adım atan Aksel Bonfil ilk kamera karşısına Güven Kıraç ve Demet Akbağ ile geçer. Asıl öğretmeninin usta oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan olduğunu belirten Aksel Bonfil "Söz", "Aşk Laftan Anlamaz", "Seviyor Sevmiyor", "Güneşi Beklerken" ve" Çok Güzel Hareketler Bunlar"ın senaryo yazarlığını üstlenmiştir.Nefs- 2014Efsun- 2011Söz- 2017Seviyor Sevmiyor- 2016Aşk Laftan Anlamaz- 2016Adı Mutluluk- 2015Nefs- 2014Kiraz Mevsimi- 2014Güneşi Beklerken- 2013Bir Kurabiye Masalı- 2012Efsun- 2011Çok Güzel Hareketler Bunlar- 2010Deliha 2- 2018Kelebeğin Rüyası- 2013Çok Güzel Hareketler Bunlar- 2010Kiraz Mevsimi- 2014