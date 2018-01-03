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Gupse Özay kilo verdikçe gardrobu yeniliyor

Oyuncu Gupse Özay, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı

03 Ocak 2018, Çarşamba 15:19
Gupse Özay kilo verdikçe gardrobu yeniliyor
Yalnız başına geldiği Zorlu AVM’de spor mağazalarını gezip bol bol alışveriş yapan Gupse Özay, salaş giyimiyle dikkati çekti.


'SPORA DEVAM'


Kendisine yöneltilen sorulara cevap veren başarılı oyuncu, "Spora devam, kilo verdikçe gardrobu yeniliyorum. Bugün de almam gereken bir kaç şey vardı onları almaya geldim" dedi.


'VİZYON TARİHİ İÇİN AZ BİR ZAMAN KALDI'


'Deliha 2' filmi hakkında ise Gupse Özay, "Filmin artık son dokunuşlarını yapıyoruz. Vizyon tarihi için az bir zaman kaldı. Çok heyecanlıyım” açıklamasında bulundu.

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