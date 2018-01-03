Gupse Özay kilo verdikçe gardrobu yeniliyor



'SPORA DEVAM'



'VİZYON TARİHİ İÇİN AZ BİR ZAMAN KALDI'

Gupse Özay gala için kampa girdi

Barış Arduç ile Gupse Özay'ın duygusal anları

Elif Bayram

Yalnız başına geldiği Zorlu AVM’de spor mağazalarını gezip bol bol alışveriş yapansalaş giyimiyle dikkati çekti.Kendisine yöneltilen sorulara cevap veren başarılı oyuncu, "Spora devam, kilo verdikçe gardrobu yeniliyorum. Bugün de almam gereken bir kaç şey vardı onları almaya geldim" dedi.filmi hakkında ise Gupse Özay, "Filmin artık son dokunuşlarını yapıyoruz. Vizyon tarihi için az bir zaman kaldı. Çok heyecanlıyım” açıklamasında bulundu.