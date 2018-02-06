Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun 'Benim Kedilerim' sergisi Antalya'da!

Nazlı Erdol

Resimleri “” ve “” gibi dünyanın en önemli dergilerinde kapak olan, iki resmitarafından kartpostal olarak yayımlanarak üç yüz bin adeti dünyanın her yerine dağıtılan, uluslar arası üne sahip sanatçımız’nun en önemli resimlerinden oluşan özel bir seçki “” adıyla, sanat eleştirmeni İbrahim Karaoğlu’nun küratörlüğünde’de 17 Şubat Cumartesi günü açılıyor.Bugüne kadar 24’ü uluslararası, 44’ü ulusal olmak üzere 71 önemli ödülün sahibi olan sanatçının en ünlü kedi resimleri Antalyalı sanatseverlerle buluşacak. Gerçekleştirdiği seçkin sergilerle sanata değer katmayı ve Antalyalıları iddialı sanatsal etkinliklerle buluşturmayı hedefleyen Şebnem Bahar, “Uluslararası bir sanatçımız olan’nu, onun en çok sevdiği kedi resimleriyle konuk etmek, yarattığı sanatsal estetikle anlam kazanan eserleriyle böylesi bir sanat şöleni sunmak çok umutlandırıyor bizi” diyerek çok önemli dünya sanatçılarının yapıtlarından oluşan sürpriz sergiler de açarak bu mutluluğu hep birlikte paylaşacağını belirtti.Sergi açılışından bir gün önce’ya gelecek olan, 16 Şubat Cuma günü deetkinlikleri kapsamında küratör’nun moderatörlüğünde yapılacak “Uluslararası Sanatçımız Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun Sanat Serüveni” adlı söyleşide konuk olacak.