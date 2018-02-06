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Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun 'Benim Kedilerim' sergisi Antalya'da!

Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun en önemli resimlerinden oluşan özel bir seçki “Benim Kedilerim” adıyla, sanat eleştirmeni İbrahim Karaoğlu’nun küratörlüğünde Antalya Şebnem Bahar Art & Design Gallery’de 17 Şubat Cumartesi günü açılıyor

Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun 'Benim Kedilerim' sergisi Antalya'da!
Resimleri “The New Yorker” ve “Forbes” gibi dünyanın en önemli dergilerinde kapak olan, iki resmi UNICEF tarafından kartpostal olarak yayımlanarak üç yüz bin adeti dünyanın her yerine dağıtılan, uluslar arası üne sahip sanatçımız Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun en önemli resimlerinden oluşan özel bir seçki “Benim Kedilerim” adıyla, sanat eleştirmeni İbrahim Karaoğlu’nun küratörlüğünde Antalya Şebnem Bahar Art & Design Gallery’de 17 Şubat Cumartesi günü açılıyor.

Bugüne kadar 24’ü uluslararası, 44’ü ulusal olmak üzere 71 önemli ödülün sahibi olan sanatçının en ünlü kedi resimleri Antalyalı sanatseverlerle buluşacak. Gerçekleştirdiği seçkin sergilerle sanata değer katmayı ve Antalyalıları iddialı sanatsal etkinliklerle buluşturmayı hedefleyen Şebnem Bahar, “Uluslararası bir sanatçımız olan Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nu, onun en çok sevdiği kedi resimleriyle konuk etmek, yarattığı sanatsal estetikle anlam kazanan eserleriyle böylesi bir sanat şöleni sunmak çok umutlandırıyor bizi” diyerek çok önemli dünya sanatçılarının yapıtlarından oluşan sürpriz sergiler de açarak bu mutluluğu hep birlikte paylaşacağını belirtti.

Sergi açılışından bir gün önce Antalya’ya gelecek olan Gürbüz Doğan Ekşioğlu, 16 Şubat Cuma günü de Akra Talks etkinlikleri kapsamında küratör İbrahim Karaoğlu’nun moderatörlüğünde yapılacak “Uluslararası Sanatçımız Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun Sanat Serüveni” adlı söyleşide konuk olacak.


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