Gürcan Keskiner: Ülkeye döviz getirenlerin önü açılsın
İzmir’de kendilerine ait mağazada, kardeşleriyle birlikte çalışan Gürcan Keskiner; “Devlet biraz yatırımcının önünü açsın. Yurt dışına satış yapanlara, vizeyle uğraştırmayacak pasaportlar verilsin. Bir sürü prosedürle uğraşıyoruz” dedi.
30 YILLIK ESNAF
İzmir’in en işlek noktalarından birinde; giyim – kuşamla ilgili her şeyi bulabileceğiniz bir mağazaya giriyoruz. Gürcan Keskiner (53), babadan kalma bu işi, kardeşleriyle birlikte 30 yıldır yapıyormuş. Keskiner; “Son iki yıldır işler, biraz keyifsiz. Döviz yükseldi, alım gücü düştü” dedi.
PARA SIKINTISI
Gürcan Bey; “Ancak düğün, sünnet yazın hareketlendiğinden, bizim işler de ona bağlı olarak, açılacak” dedi. Keskiner; “Çok şükür bu işyeri kendi mülkümüz, bir de kira olsa yanmıştık. Ödemelerimizi düzgün yapıyoruz ama, sattıklarımızın parasını almada sıkıntı yaşıyoruz” diyor.
DEVLET ÖDÜLLENDİRSİN
Gürcan Keskiner; “Devlet biraz yatırımcının önünü açsın. Yurt dışına satış yapanlara vizeyle uğraştırmayacak pasaportlar verilsin. Şimdi bir seyahat için, onlarca prosedürle uğraşıyoruz. Vergisini ve ödemelerini gününde yapanı da biraz ödüllendirsin” dedi.