Gürcan Keskiner: Ülkeye döviz getirenlerin önü açılsın

30 YILLIK ESNAF

İzmir’in en işlek noktalarından birinde; giyim – kuşamla ilgili her şeyi bulabileceğiniz bir mağazaya giriyoruz. Gürcan Keskiner (53), babadan kalma bu işi, kardeşleriyle birlikte 30 yıldır yapıyormuş. Keskiner; “Son iki yıldır işler, biraz keyifsiz. Döviz yükseldi, alım gücü düştü” dedi.

PARA SIKINTISI

Gürcan Bey; “Ancak düğün, sünnet yazın hareketlendiğinden, bizim işler de ona bağlı olarak, açılacak” dedi. Keskiner; “Çok şükür bu işyeri kendi mülkümüz, bir de kira olsa yanmıştık. Ödemelerimizi düzgün yapıyoruz ama, sattıklarımızın parasını almada sıkıntı yaşıyoruz” diyor.

DEVLET ÖDÜLLENDİRSİN

Gürcan Keskiner; “Devlet biraz yatırımcının önünü açsın. Yurt dışına satış yapanlara vizeyle uğraştırmayacak pasaportlar verilsin. Şimdi bir seyahat için, onlarca prosedürle uğraşıyoruz. Vergisini ve ödemelerini gününde yapanı da biraz ödüllendirsin” dedi.