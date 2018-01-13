Gürcistan'a tatile giden Serdar'dan 14 gündür haber alınamıyor

EN SON 31 ARALIK'TA HABER ALINDI

Senim Tanay

Türkiye’nin Tiflis Büyükelçiliği'nden aldığı bilgiye göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Sıtkı Serdar Baş, 27 Aralık’ta Gürcistan’a giriş yaptı.Ailesi Türkiye’de bulunan Sıtkı Serdar Baş’tan en son 31 Aralık’ta haber alındı.Sıtkı Serdar Baş’ın en son Duşeti ilçesine bağlı Tsitelsopeli Köyü'nde bulunduğu öğrenildi.Konuyla ilgili Türkiye’nin Tiflis Büyükelçiliği, Gürcü polisini bilgilendirdi. Polis, Türk gencini arıyor.