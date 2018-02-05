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Gürcistan Başsavcılığı harekete geçti: İade başvurusu

Gürcistan Başsavcılığından, geçen yıl başkent Tiflis'te tutuklanan Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait okulun yöneticilerinden Mustafa Emre Çabuk'un Türkiye'ye iadesi için Tiflis Şehir Mahkemesine başvurulduğu bildirildi

Gürcistan Başsavcılığı harekete geçti: İade başvurusu
Başsavcılığın resmi internet sitesinde yer verilen açıklamada, geçen yıl 24 Mayıs'ta tutuklanan Çabuk'un, Türkiye ve Gürcistan arasındaki uluslararası anlaşma gereği Türk tarafına iadesi için Tiflis Şehir Mahkemesine başvurulduğu belirtildi.

Çabuk'un mülteci statüsü ve sığınma talep etmesine rağmen bu hakların verilmediği kaydedilen açıklamada, "Dolayısıyla uluslararası anlaşmalar ve Gürcistan'ın iç hukuku ve yasalar gereği bu şahsın iade edilmesini engelleyecek bir durum bugün artık ortada kalmadı." ifadelerine yer verildi.

KARARA BAĞLANACAK


Tiflis Şehir Mahkemesinin, Çabuk'un Türkiye'ye iadesiyle ilgili kararı görüşmek üzere yakın zamanda toplanması bekleniyor. Türkiye'nin, FETÖ şüphelisi Çabuk'un iadesi için Gürcistan'a yaptığı başvuruda, zanlının FETÖ'nün talimatıyla Gürcistan'daki Demirel Koleji'nin hisselerini satmak veya saklamaktan arandığı belirtilmişti.

Gürcistan hükümeti, 8 Temmuz'da Çabuk ve ailesinin sığınma talebini reddetmişti.


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