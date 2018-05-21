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Gürcistan TBC Bankası İranlıların hesaplarını bloke etti

ABD’nin ekonomik yaptırımları nedeniyle Gürcistan’ın önde gelen özel bankalarından TBC Bankasının İranlılara ait hesapları bloke etti

21 Mayıs 2018, Pazartesi 21:22
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Gürcistan’da İranlıların banka hesaplarının bloke edilmesine ilişkin açıklamalarda bulunan İran-Gürcistan Ticaret Odası Başkanı Seyyide Fatemeh Mugimi, "Bu konuyu araştırdık. ’Bazı

İranlıların hesapları bloke edildi’ gibi kapalı bir cevap verdiler. Şu an bazı sebeplerle yeni hesap açmıyorlar." dedi.

OTURUM ALMADAN BANKA HESABI AÇAMIYORLAR

Mugimi, ABD’nin ekonomik yaptırımları nedeniyle bazı İranlıların

hesaplarının bloke edilmesinin söz konusu olduğunu kaydetti. TBC Bankasının aldığı kararla ekonomik yaptırımlara maruz kalan İran,

Suriye, Sudan, Kuzey Kore, Libya ve Küba vatandaşlarının Gürcistan’da oturum almadan banka hesabı açamadıkları belirtiliyor.


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