Güriş Grubu, Döktaş'ı satın aldı!

Can Hakman

vedöküm üretiminde Türkiye’de 1. sırada yer alan ve’nın 5. Büyük Döküm Tesisi olan'ın %93,57 hissesi sanayi, enerji, turizm, madencilik ve inşaat alanlarında önemli yatırımlara imza atantarafından satın alındı. Döktaş, başta otomotiv olmak üzere tarım, iş makinaları, havacılık ve savunma sanayisinde önemli tedarikçilerden biri olarak faaliyet göstermektedir.Otomotiv, ağır ve hafif ticari araçlar, iş ve tarım makinaları, makina imalatı sektörlerine pik, sfero, alüminyum döküm parça tedariğinde uzmanlaşmış olan Döktaş, yıllık 160 bin ton demir döküm, 14.400 ton alüminyum döküm ve 1.440.000 adet alüminyum jant üretimi, yüksek teknoloji ve işleme kapasiteleri ile pik ve sfero döküm üretiminde Türkiye’de 1. sırada yer alıyor. Toplam kapasite itibariyle de Türkiye’nin bu alanda en büyüğü olan Döktaş, Avrupa’ nın da 5. büyük döküm tesisi konumunda.Üretiminin % 75'ini başta Almanya olmak üzere ABD dahil çeşitli ülkelere ihraç eden Döktaş’ın müşterileri arasında Hidromek, Renault, Tofaş, Volvo, Scania, Daimler, Man, Iveco, Ford Otosan, Türk Traktör, Caterpiller gibi dünyanın önde gelen üreticileri bulunuyor.Döktaş’a ait, pik, sfero döküm ve işleme faaliyetlerinin yürütüldüğü Orhangazi Tesislerinde yaklaşık 1600 kişi, yüksek ve alçak basınçlı alüminyum döküm ve alüminyum jant üretim faaliyetlerinin yapıldığı Manisa´da bulunan iki tesiste ise yaklaşık 900 kişi olmak üzere toplam 2500 kişi çalışmaktadır., Döktaş´ı alarak dünyada pik, sfero ve aluminyum dökümü, Parsan ve Omtaş ile çelik ve alüminyum dövmeyi ve Asil Çelik ile kaliteli çelik üretimini bünyesinde barındıran sayılı kuruluşlardan biri konumuna geliyor.