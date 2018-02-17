Gürkan Uygun'un yeni imajı ödül törenine damga vurdu

GQ Türkiye, 2017'de başarıları ve stilleriyle dikkat çeken erkekler ile yılın kadınını seçti. "Men of the Year 2017"
ödülleri, görkemli bir törenle sahiplerine verildi.
GÜRKAN UYGUN DA GECEDEYDİ
Geceye katılanlar arasında oyuncu Gürkan Uygun da vardı. Gürkan Uygun, Burak Deniz'e
"Yılın Yükselen Oyuncusu" ödülünü verdi.
YENİ İMAJI DİKKAT ÇEKTİ
'Mehmed Bir Cihan Fatihi' dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu, yeni imajıyla dikkat çekti.
İşte Gürkan Uygun'un yeni imajı;
Gürkan Uygun ile Kadir İnanır ekranlara geri dönüyor
Elif Bayram