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Gürkan Uygun'un yeni imajı ödül törenine damga vurdu

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Gürkan Uygun'un yeni imajı, ünlü isimlerin katıldığı ödül törenine damga vurdu

17 Şubat 2018, Cumartesi 16:18
Gürkan Uygun'un yeni imajı ödül törenine damga vurdu
GQ Türkiye, 2017'de başarıları ve stilleriyle dikkat çeken erkekler ile yılın kadınını seçti. "Men of the Year 2017" ödülleri, görkemli bir törenle sahiplerine verildi.

GÜRKAN UYGUN DA GECEDEYDİ

Geceye katılanlar arasında oyuncu Gürkan Uygun da vardı. Gürkan Uygun, Burak Deniz'e "Yılın Yükselen Oyuncusu" ödülünü verdi.

YENİ İMAJI DİKKAT ÇEKTİ

'Mehmed Bir Cihan Fatihi' dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu, yeni imajıyla dikkat çekti.

İşte Gürkan Uygun'un yeni imajı;



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