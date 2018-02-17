Gürkan Uygun'un yeni imajı ödül törenine damga vurdu

GÜRKAN UYGUN DA GECEDEYDİ

YENİ İMAJI DİKKAT ÇEKTİ

Gürkan Uygun ile Kadir İnanır ekranlara geri dönüyor

Elif Bayram

GQ Türkiye, 2017'de başarıları ve stilleriyle dikkat çeken erkekler ile yılın kadınını seçti.ödülleri, görkemli bir törenle sahiplerine verildi.Geceye katılanlar arasında oyuncu Gürkan Uygun da vardı."Yılın Yükselen Oyuncusu" ödülünü verdi.'Mehmed Bir Cihan Fatihi' dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu, yeni imajıyla dikkat çekti.