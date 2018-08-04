CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Polat Şaroğlu’nu tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Hastanesinde ziyaret etti.

Erol, milletvekilinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

"SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR"

Erol, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Şaroğlu’nun sağlık durumunun iyiye gittiğini ve bunun sevindirici bir durum olduğunu belirtti.

"SADECE BİR SÜRE GÖZLEM ALTINDA TUTULACAK"

Şaroğlu’nun rahatsızlanmasından dolayı herkesin seferber olduğunu aktaran Erol, "Vekilimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır, kalıcı durum yaratacak bir problem, olumsuz gelişen bir durum da yok. Sadece bir süre gözlem altında tutulacakmış. Hastamızın tedavisi sürüyor. Gelişmelerle ilgili Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu da bilgilendireceğiz. " ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, dün gece saatlerinde rahatsızlanınca Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin felci geçirdiği tespit edilen Şaroğlu, askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.









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