Gurur Aydoğan'dan duygulandıran Oya Aydoğan paylaşımı
Oya Aydoğan'ın ölümünün ikinci yıldönümünde oğlu Gurur Aydoğan, sosyal medya hesabından duygulu bir paylaşım yaptı
Oya Aydoğan, Mayıs 2016’da aort yırtılması sonucu hayatını kaybetmişti.
'MELEĞİM...'
Gurur Aydoğan, Instagram hesabından annesi Oya Aydoğan'ın eski bir fotoğrafını paylaşıp altına şu satırları yazdı: "Meleğim bugün tam 2 yıl oldu sen gideli.. Ömrümün son gününe kadar her zaman kalbimde, aklımdasın.. Seni çok seviyorum Herşeyim. Bugün her gün olduğu gibi 14:30 da mezarı başında anacağız.."