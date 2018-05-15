Oya Aydoğan, Mayıs 2016’da aort yırtılması sonucu hayatını kaybetmişti.

'MELEĞİM...'

Gurur Aydoğan, Instagram hesabından annesi Oya Aydoğan'ın eski bir fotoğrafını paylaşıp altına şu satırları yazdı: "Meleğim bugün tam 2 yıl oldu sen gideli.. Ömrümün son gününe kadar her zaman kalbimde, aklımdasın.. Seni çok seviyorum Herşeyim. Bugün her gün olduğu gibi 14:30 da mezarı başında anacağız.."

İŞTE GURUR AYDOĞAN'IN PAYLAŞIMI:















