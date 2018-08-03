Milan'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Gustavo Gomez, resmen İtalyan kulübünden ayrıldı.

Palmeiras, Milan'dan Gustavo Gomez'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

10 DAKİKA FORMA GİYDİ

2016 yılında Milan'a transfer olan Gomez, ilk geldiği sezonda 19 maçta forma giymesine karşın son dönemlerde hiç forma giyemedi. Geçtiğimiz sezon sadece UEFA Avrupa Ligi'nde Austria Wien' karşı 10 dakika forma giymişti.

Gustavo Gomez'le bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe de ilgilenmişti.