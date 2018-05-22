BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Associated Press ajansının ele geçirdiği, BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan raporda, Lübnan'da en ağır silahlı milis hareketi ve siyasi parti Hizbullah'ı eleştirerek gruba ülke içinde ve dışında askeri faaliyetlerini durdurması çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreteri, Hizbullah'ın, Lübnan iç savaşını sonlandıran Taif Anlaşması'nı ve tüm Lübnanlı milislerin silahsızlanması talimatı veren BM Güvenlik Konseyi kararını ihlal ettiğini belirterek grubun Suriye iç savaşına angajmanının da Lübnan'ın bölgesel meselelerde tarafsızlık politikasını çiğnediğini dile getirdi.

Guterres raporda, Lübnan hükümeti ve silahlı kuvvetlerini, "Hizbullah'ın ve diğer tüm silahlı grupların, silah temin etmelerinin ve paramilis güç oluşturmalarının yasaklanması için gerekli tüm önlemleri almaya" davet ederek "Demokratik bir devlette, siyasi bir partinin ülkeyi savaşa götürecek güce sahip olması, öte yandan devletin demokratik, idari kurumlarında hesap verme mecburiyeti olmayan milis kuvvetlerini devam ettirmesi temel bir anormallik olmayı sürdürüyor." ifadesini kullandı.

AA