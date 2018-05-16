Güvenlik korucusu, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde Çermik’in Yayıklı Mahallesi’nde meydana geldi.

Güvenlik korucusu 33 yaşındaki Recep Kara, evinin damında telefon görüşmesi yaptığı esnada yıldırım çarpması sonucu ağır yaralandı.

KORUCU HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kara, ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Güvenlik Korucusu Kara, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.







