Güvenlik politikaları Uzmanı Mete Yarar: Türkiye Afrin'i ev ev biliyor



YPG'NİN SİLAHLARI DEAŞ'TAN DAHA GELİŞMİŞ

Can Hakman

'inprogramına konulan olan Mete Yarar, Türkiye'ninbölgesini çok iyi bildiğini söyledi. Yarar, "Afrin'dekilerin yüzde 80'ninin akrabası ya Kırıkhan'dadır ya Hassa'dadır ya Reyhanlı'dadır. Ya birbirlerine kız alıp vermişlerdir. Aynı aşirettendirler" dedi.Yarar başka bir konuya da dikkat çekti. "Yabancı askerler ne yapacaklar, bu teşkilatın içinde üç tane faktör var. Birisi Arap aşiretleri, arkasından sivil komün dediğimiz komünler var. Bunlar çoğunlukla yabancı ülkelerden gelmiş asker kökenliler. Bunların neyi kullandığını bilmiyoruz. Şunu biliyoruz ama bu operasyon Fırat Kalkanı Harekatı'ndan daha uzmanlık gerektiren bir operasyon" diye konuştu.YPG'nin elindeki silahların DEAŞ'ın elindeki silahlardan daha gelişmiş olduğunu da söyledi. Yarar dün, ABD'nin YPG'ye verdiği silahların bir kısmının vurulduğunu da açıkladı.