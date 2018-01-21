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Güvenlik politikaları Uzmanı Mete Yarar: Türkiye Afrin'i ev ev biliyor

Güvenlik politikaları Uzmanı Mete Yarar, CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in konuğu oldu. Afrin Harekatı'na dair konuşan Yara, "Türkiye Afrin'i ev ev biliyor" dedi

Güvenlik politikaları Uzmanı Mete Yarar: Türkiye Afrin'i ev ev biliyor
Hakan Çelik'in Hafta Sonu programına konulan olan Mete Yarar, Türkiye'nin Afrin bölgesini çok iyi bildiğini söyledi. Yarar, "Afrin'dekilerin yüzde 80'ninin akrabası ya Kırıkhan'dadır ya Hassa'dadır ya Reyhanlı'dadır. Ya birbirlerine kız alıp vermişlerdir. Aynı aşirettendirler" dedi.

Yarar başka bir konuya da dikkat çekti. "Yabancı askerler ne yapacaklar, bu teşkilatın içinde üç tane faktör var. Birisi Arap aşiretleri, arkasından sivil komün dediğimiz komünler var. Bunlar çoğunlukla yabancı ülkelerden gelmiş asker kökenliler. Bunların neyi kullandığını bilmiyoruz. Şunu biliyoruz ama bu operasyon Fırat Kalkanı Harekatı'ndan daha uzmanlık gerektiren bir operasyon" diye konuştu. 


YPG'NİN SİLAHLARI DEAŞ'TAN DAHA GELİŞMİŞ


Mete Yarar, YPG'nin elindeki silahların DEAŞ'ın elindeki silahlardan daha gelişmiş olduğunu da söyledi. Yarar dün, ABD'nin YPG'ye verdiği silahların bir kısmının vurulduğunu da açıkladı. 


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