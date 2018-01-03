Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu nereden alınır? Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu nasıl doldurulur? Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu meb' aramaları yapıyor. İşte  Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması örneği ve forma ulaşabileceğiniz link haberimizde.  İşte güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasıyla ilgili tüm detaylar..." />

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Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu nereden alınır? (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu nasıl doldurulur?)

Memur olmak isteyen yüzbinlerce taşeron işçi 'Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu nereden alınır? Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu nasıl doldurulur? Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu meb' aramaları yapıyor. İşte  Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması örneği ve forma ulaşabileceğiniz link haberimizde.  İşte güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasıyla ilgili tüm detaylar...

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu nereden alınır? (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu nasıl doldurulur?)
Taşeron işçilerin kadroya geçiş işlemleri için gerekli belgelerden biri de güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu. Kadroya geçmek isteyen yüzbinlerce taşeron işçi güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu araştırılıyor.  Aynı zamanda 'güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu nereden alınır? Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu nasıl doldurulur? Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu meb' aramalarını yapıyor


TAŞERON GÜVENLİK SORUŞTURMASI NEDİR?


Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit (sınırlama) olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesidir. Taşeron işçilerin kadroya geçmesi süreci ile ilgili detaylar araştırılıyor. Vatandaşlar sürecin nasıl ilerleyeceğini merak ediyorlar. Kadroya geçiş için başvurular bugün itibari ile başladı ve 11 Ocak’a kadar devam edecek. Kadroya geçmek isteyen işçilerin bulundukları kuruma başvurularını yapmaları gerekiyor. Başvuru sahipleri hakkında 12/1/2018 tarihinde 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğine uygun olarak başvuru sırasında ilgili Yönetmelik ekindeki form doldurulmak suretiyle arşiv araştırması yapılması il valiliklerinden topluca istenecek.

Arşiv araştırması, Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanmasıdır. Taşeron güvenlik soruşturması ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle.

Taşeron işçinin kadro zamanıTaşeron işçinin kadro zamanı


TAŞERON İŞÇİLERE GÜVENLİK SORUŞTURMASI


Başvuru sahipleri hakkında 12/1/2018 tarihinde 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğine uygun olarak başvuru sırasında ilgili Yönetmelik ekindeki form doldurulmak suretiyle arşiv araştırması yapılması il valiliklerinden topluca istenecek. Arşiv araştırması yapılacak ilgilinin ikametgâh adresinin bulunduğu valilik esas alınacak. İlgili mercilerden intikal eden arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi tespit komisyonunca yapılacak.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI FORMU İÇİN TIKLAYIN



 

GÜVENLİK SORUŞTURMASI NEDİR?


Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit (sınırlama) olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesi.

Kadroya girecek taşeron işçiye başvuru için dilekçe örneğiKadroya girecek taşeron işçiye başvuru için dilekçe örneği


ARŞİV ARAŞTIRMASI NEDİR?


Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanması.

Görüldüğü üzere, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmaya yetkili makamlar tarafından kanun hükmünde getirilen yasal düzenlemeden sonra atanmaya hak kazanan memurlar hakkında yukarıda belirtilen kriterler doğrultusunda inceleme yapılacaktır.

Ancak, burada dile getirilmesi gereken en önemli husus, yapılan bu yasal düzenlemenin arka planında yer alan 15 Temmuz darbe girişiminin hain şebekesi FETÖ/PDY terör örgütünün olduğu bir gerçektir.

Dolayısıyla, "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği"ne göre ilgili emniyet birimleri tarafından kişiler hakkında yapılacak inceleme ve değerlendirme kriterlerinin, 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirler Kapsamında Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan;

"Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatlı" hükümlerine göre revize edilmesi ve ilgili kamu kurumlarına inceleme sonuçlarının bu değerlendirme kriterlerine göre bildirilmesi kamuya FETÖ/PDY terör örgütü veya bölücü terör örgütü PKK destekçilerinin girmesini engelleyecektir.

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