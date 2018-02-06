15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar yazdı! İşte PKK/YPG'nin kullandığı 7 yöntem

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, YPG/PKK/KCK'nın silah- teçhizat ve mühimmat temininde kullandığı 7 metodu yazdı

06 Şubat 2018, Salı 12:17
Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar yazdı! İşte PKK/YPG'nin kullandığı 7 yöntem
ABD'nin, Suriye'de terör örgütü PYD/PKK’ya DEAŞ'la mücadele bahanesiyle yaptığı askeri yardımları devam ediyor. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar PYD/PKK'nın silah yığınağını nasıl oluşturduğunu yazdı.
 

İŞTE AĞAR'IN O YAZISI


"ABD'nin 5.000 civarında TIR ve "yatay ve dikey uçuş yapan V22 Osprey'ler başta" binlerce sortiyle Suriye'deki ABD üslerine 'uçak ve helikopterlerle' indirdiği silah-teçhizat-mühimmat ve taktik araçlar, YPG/PKK'nın TERÖR YIĞINAĞININ "büyük bir oranını ama" sadece bir kısmını oluşturuyor.
 
YPG/PKK Yığınağının tamamını oluşturmak için yıllar içinde en az 7 metot kullandı:
 
YPG/PKK/KCK'nın Silah-Teçhizast ve Mühimmat TEMİNİNDE kullandığı



7 MEŞUM METOT

 
1- Uluslararası açık ve kapalı silah pazarları,
 
2- Yerel silah pazarları (Örn; Kerkük'teki silah pazarından parayı bastırdığında tırtıllı araç dahi satın alabiliyor),
 
3- Terör örgütleri arasındaki iş birliğinin neden olduğu geçişler,
 
4- Çatışma alanlarında diğer terör örgütlerinden elde ettiği gasp ve ganimetler,
 
5- İstikrarsızlık nedeniyle başta Irak ve Suriye ordu depolarından yaptığı yağmalar, depo patlatmalar,
 
6- YPG/PKK ile bölgesel ya da yerel aktörlerin yaptığı iş birliği neticesinde elde ettiği silah ve mühimmatlar (Örn; Almanlar 2014-15'te Peşmergeye 50 Milan TAS, 500 roketi ve bunlara dair eğitim vermişti. İlerleyen süreçlerde silahların ve roketlerin yarıya yakını YPG/PKK'ya satıldı-verildi-eline geçti.)
 
7- (Bizim hep konuştuğumuz) Menfaatlerine hizmet ettiği küreseller tarafından kendisine verilen silah-teçhizat ve mühimmatlar."


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son dakika! İzmir Gaziemir'de ilkokulda doğal gaz patlaması: 5 yaralı

Son dakika! İzmir Gaziemir'de ilkokulda doğal gaz patlaması: 5 yaralı
Ece Turhan'a rekor tazminat... Ölü şirketi 'diriltecekler'

Ece Turhan'a rekor tazminat... Ölü şirketi 'diriltecekler'
Melih Gökçek istifa ederken ağlayan Kültür Etkinlikleri Genel Müdürü görevden alındı

Melih Gökçek istifa ederken ağlayan Kültür Etkinlikleri Genel Müdürü görevden alındı
'50 Cent' 2 bin 128 liraya mal oldu

'50 Cent' 2 bin 128 liraya mal oldu
Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Virajı alamayan kum yüklü TIR devrildi

Virajı alamayan kum yüklü TIR devrildi
84'lük Bayram dede Afrin'e gitmek için dilekçe verdi

84'lük Bayram dede Afrin'e gitmek için dilekçe verdi
Afrin'de teröristlerin eğitim alanı ele geçirildi

Afrin'de teröristlerin eğitim alanı ele geçirildi
Yüzlerce kişi taşıyıcı anne arıyor! Taşıyıcı anne ilanları

Yüzlerce kişi taşıyıcı anne arıyor! Taşıyıcı anne ilanları
Son Dakika...Bahçeli'den Türk Tabipler Birliği'ne çok sert sözler

Son Dakika...Bahçeli'den Türk Tabipler Birliği'ne çok sert sözler
Yeni baba olan şehit Uzman Çavuş'un ateşi, Nevşehir'e düştü

Yeni baba olan şehit Uzman Çavuş'un ateşi, Nevşehir'e düştü