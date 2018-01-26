Genel Sağlık Cinsel Sağlık Tıp Dünyası Çocuk Sağlığı

Güzel görünmek için kaburga kemiğini aldıracak!

Adana'da bugüne dek 18 estetik ameliyatı yaptıran Güllü Sel (33), şimdi de belinin inceltilmesi için bıçak altına yatacak. Güllü Sel bunun için kaburga kemiğini aldıracak

26 Ocak 2018, Cuma 14:27
Güzel görünmek için kaburga kemiğini aldıracak!
Yaptırdığı estetik ameliyatlarıyla gündeme gelen iş insanı Güllü Sel, güzel görünmek için ameliyatlar geçirdiğini söyledi.

Kendisini daha güzel hissetmek istediğini belirten Sel, yaptırdığı kalça, göğüs ve bacak gibi bölgelerinden yaptırdığı estetik operasyonların başarılı olduğunu anlattı.


'DÜNYADA YAYGINLAŞAN BİR UYGULAMA'


İnce bele sahip olmak için ameliyat olacağını kaydeden Güllü Sel, "Çanakkale’de Prof. Dr. Emrah Arslan, kaburga kemiği ameliyatı yapacak. Bu, dünyada yaygınlaşan bir uygulama. Ben de bu sayede daha ince ve güzel bir bele sahip olacağım" diye konuştu.

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Nijerya'da sarı hummaya karşı 25 milyon kişi aşılanacak

Nijerya'da sarı hummaya karşı 25 milyon kişi aşılanacak
Cüzzam Türkiye'de azalıyor (Cüzzam nedir, cüzzam nasıl bulaşır?)

Cüzzam Türkiye'de azalıyor (Cüzzam nedir, cüzzam nasıl bulaşır?)
Canan Karatay'ı gülme krizine sokan genç

Canan Karatay'ı gülme krizine sokan genç
Kabızlık giderici ilaçlar alışkanlık yapıyor mu? (Kabızlığa iyi gelen yiyecekler)

Kabızlık giderici ilaçlar alışkanlık yapıyor mu? (Kabızlığa iyi gelen yiyecekler)
Türkiye'de intihar en çok hangi ilde oluyor? (İntiharın nedenleri)

Türkiye'de intihar en çok hangi ilde oluyor? (İntiharın nedenleri)
KOAH hastaları Valf yöntemiyle nefes alacak (Valf yöntemi nedir?)

KOAH hastaları Valf yöntemiyle nefes alacak (Valf yöntemi nedir?)
8 adımda sağlıklı ve rahat gebelik (Sağlıklı gebelik nasıl olur?)

8 adımda sağlıklı ve rahat gebelik (Sağlıklı gebelik nasıl olur?)
Haşimato hastalığı sinsice ilerliyor (Haşimato nedir?)

Haşimato hastalığı sinsice ilerliyor (Haşimato nedir?)
Omzunuzun üzerine yatamıyorsanız dikkat! Sakın hafife almayın

Omzunuzun üzerine yatamıyorsanız dikkat! Sakın hafife almayın
Angelina Jolie'ye kötü haber: Mastektomi kansere çare olmayabilir

Angelina Jolie'ye kötü haber: Mastektomi kansere çare olmayabilir
Zararı olmaz demeyin! Bitki çaylarıyla ilgili 8 önemli uyarı

Zararı olmaz demeyin! Bitki çaylarıyla ilgili 8 önemli uyarı