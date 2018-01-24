Güzellik yarışmasına katılan deveye botoks yaptılar

Suudi Arabistan'da düzenlenen "deve güzellik yarışması"nda 12 deveye sahiplerince botoks uygulandığı tespit edildi. Bu nedenle 12 deve, 57 milyon dolar ödüllü yarışmadan diskalifiye edildi

Güzellik yarışmasına katılan deveye botoks yaptılar
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Kral Abdülaziz Deve Festivali'nde, sahiplerince botoks uygulandığı belirlenen 12 deve yarışmadan elendi. 

Festival etkinlikleri kapsamında düzenlenen güzellik yarışması ödülünün "57 milyon dolar" olması, deve sahiplerinin kazanma çabalarını artırarak, çeşitli yöntemlere başvurmalarının anlaşılması üzerine geçen yıl katılımcılar için yeni bir kural kitabı yayınlanmıştı.

Diskalifiye edilen develer, kural kitabında yer alan, "Dudak bölgelerinde ilaç bulunan, vücudunun herhangi bir bölgesi tıraş edilen veya doğal görünümlerinde herhangi bir değişiklik bulunan develer yarışmada yer alamaz" maddesine dayanılarak yarışmadan diskalifiye edildi.

Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi'nin toplumsal reformlara ağırlık vermesiyle her yıl düzenlenen Kral Abdülaziz Deve Festivali'nin önemi ülke genelinde artarken, festival geleneksel kültür özelliklerini temsil etmesi nedeniyle Suudi Arabistanlılar tarafından oldukça ilgi görüyor.

Deve Kulübü Kurul Üyesi Fahd al-Semmari, bu seneki festivalde katılım sayısının geçen yıla göre üçte bir arttığını ve festivale şimdiye kadar yaklaşık 300 bin kişinin katıldığını açıkladı.

DHA


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