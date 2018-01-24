Güzellik yarışmasına katılan deveye botoks yaptılar

Nazlı Erdol

'ın başkenti'da düzenlenen'nde, sahiplerinceuygulandığı belirlenen 12 deve yarışmadan elendi.etkinlikleri kapsamında düzenlenenödülünün "57 milyon dolar" olması, deve sahiplerinin kazanma çabalarını artırarak, çeşitli yöntemlere başvurmalarının anlaşılması üzerine geçen yıl katılımcılar için yeni bir kural kitabı yayınlanmıştı.Diskalifiye edilen develer, kural kitabında yer alan, "Dudak bölgelerinde ilaç bulunan, vücudunun herhangi bir bölgesi tıraş edilen veya doğal görünümlerinde herhangi bir değişiklik bulunan develer yarışmada yer alamaz" maddesine dayanılarak yarışmadan diskalifiye edildi.nin toplumsal reformlara ağırlık vermesiyle her yıl düzenlenennin önemi ülke genelinde artarken, festival geleneksel kültür özelliklerini temsil etmesi nedeniyle Suudi Arabistanlılar tarafından oldukça ilgi görüyor.Deve Kulübü Kurul Üyesi Fahd al-Semmari, bu seneki festivalde katılım sayısının geçen yıla göre üçte bir arttığını ve festivale şimdiye kadar yaklaşık 300 bin kişinin katıldığını açıkladı.