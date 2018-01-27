H&M 'Allah' yazılı çorap için özür diledi

Dünyaca ünlü İsveç giyim markası H&M'nin satışa sunduğu çocuk çoraplarında Arapça 'Allah' yazısına benzer figürler bulunması tepkilere neden oldu

H&M 'Allah' yazılı çorap için özür diledi
Ülkedeki bazı müşterilerin H&M'de satılan çocuk çoraplarının altındaki figürün Arapça "Allah" anlamına geldiğini belirtmeleri üzerine firma yanlış anlaşıldıklarını açıklayarak özür diledi.

FİRMA ÖZÜR DİLEDİ


İsveç devlet radyosu SVT'nin haberine göre, firma yaptığı açıklamada, çorapların altında "Allah" yazmalarının söz konusu olmadığını ama figürdeki benzerlikten dolayı özür dilediklerini kaydetti.

Şirket, çorapların toplatıldığını duyurdu.

IRKÇILIKLA SUÇLANMIŞTI


Öte yandan bir süre önce H&M, siyahi bir manken çocuğun üzerinde "Ormandaki en havalı maymun" yazısı bulunan tişörtün fotoğrafını internet sitesinde yayınlaması üzerine tepkilerin ardından özür dilemişti.


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