İsveç merkezli tekstil devinin yeni mayo kampanyasında modeller tüylü kolları, çatlak izleri olan bacakları ve yara izleriyle dikkat çekiyor.

İnce bedenleri ve kusursuz tenleriyle 'tipik' kadınları temsil etmediğinden şikayet edilen modellerin fotoğraflarının photoshop ile düzenlenmesi uzun yıllardır devam eden bir tartışma konusuyken, moda devi H&M yeni kampanyasıyla bu tartışmaya farklı bir boyut kazandırıyor.

Kadınların kendilerini gerçekçi olmayan vücut imgelerine göre karşılaştırmamaları gerektiği mesajını veren marka, bu kampanyasıyla sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Daha önce, bir çocuk mankene "coolest monkey in the jungle" (ormanın en havalı maymunu) yazılı bir kazak giydirdiği için tepkilerini üzerine çeken ve uluslararası boykot çağrısına maruz kalan marka, bu hareketiyle takdir kazandı.

Asos, Misguided ve BooHoo dahil olmak üzere birçok çevrimiçi alışveriş mağazası, daha doğal bir görünüm vermek için modellerinin kusurlarını gizlemeyi durdurmuştu.