Hababam Sınıfı genç oyuncularla yeniden sahnede...

9 kez sinemaya uyarlanan Rıfat Ilgaz'ın
ölümsüz eseri Hababam Sınıfı,
yıllar sonra tiyatroda sahnelenecek.
BKM'nin
HABABAM'A GENÇ EKİP
yapımcılığında sahnelenecek oyunda İnek Şaban'dan Tulum Hayri'ye
genç karakterleri yeni oyuncular canlandırıyor. "İstesek ünlü isimlerden kadro kurabilirdik" diyen yönetmen Murat Karasu
, "Bunu istemedik, çünkü eserin kendisi başrol" dedi.
Hafize Ana'y
FİLMDE DE AYNI KADRO
ı Şebnem Ünaldı'nın, Kel Mahmut'u Sezai Altekin'in, Vak Vak Rıza'yı
Salih Kalyon'un canlandıracağı 'Hababam Sınıfı'
dönem kostümleriyle de seyirciye 70'li yıllar nostaljisi yaşatacak.
Yeni kurulan kadronun önümüzdeki dönemde çekilecek sinema filminde de rol alacağı konuşuluyor.
Hababam Sınıfı cennette
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İşte yeni Hababam'dan ilk fotoğraf;
Elif Bayram