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Hababam Sınıfı genç oyuncularla yeniden sahnede...

Türk sinemasının efsaneleri arasında yer alan Hababam Sınıfı, yeniden sahnede. Yeni kurulan genç kadroda tanıdık isimler yok

24 Ocak 2018, Çarşamba 10:50
Hababam Sınıfı genç oyuncularla yeniden sahnede...
9 kez sinemaya uyarlanan Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eseri Hababam Sınıfı, yıllar sonra tiyatroda sahnelenecek.


HABABAM'A GENÇ EKİP


BKM'nin yapımcılığında sahnelenecek oyunda İnek Şaban'dan Tulum Hayri'ye genç karakterleri yeni oyuncular canlandırıyor. "İstesek ünlü isimlerden kadro kurabilirdik" diyen yönetmen Murat Karasu, "Bunu istemedik, çünkü eserin kendisi başrol" dedi.


FİLMDE DE AYNI KADRO


Hafize Ana'yı Şebnem Ünaldı'nın, Kel Mahmut'u Sezai Altekin'in, Vak Vak Rıza'yı Salih Kalyon'un canlandıracağı 'Hababam Sınıfı' dönem kostümleriyle de seyirciye 70'li yıllar nostaljisi yaşatacak.

Yeni kurulan kadronun önümüzdeki dönemde çekilecek sinema filminde de rol alacağı konuşuluyor.


İşte yeni Hababam'dan ilk fotoğraf;




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