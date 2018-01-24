Hababam Sınıfı genç oyuncularla yeniden sahnede...



HABABAM'A GENÇ EKİP



FİLMDE DE AYNI KADRO



İşte yeni Hababam'dan ilk fotoğraf;

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Elif Bayram

9 kez sinemaya uyarlananölümsüz eseriyıllar sonra tiyatroda sahnelenecek.yapımcılığında sahnelenecek oyundagenç karakterleri yeni oyuncular canlandırıyor. "İstesek ünlü isimlerden kadro kurabilirdik" diyen yönetmen, "Bunu istemedik, çünkü eserin kendisi başrol" dedi.ı Şebnem Ünaldı'nın, Kel Mahmut'u Sezai Altekin'in,Salih Kalyon'un canlandıracağıdönem kostümleriyle de seyirciye 70'li yıllar nostaljisi yaşatacak.Yeni kurulan kadronun önümüzdeki dönemde çekilecek sinema filminde de rol alacağı konuşuluyor.