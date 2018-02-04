Hababam Sınıfı tiyatro sahnesine taşındı

Can Hakman

Tiyatro tarafından sahneye konulan müzikli tiyatro oyununun prömiyeri,'takisahnesinde gerçekleştirildi.romanı ile kitaplarına sadık kalınarak hazırlanan eseri, Celal Tak, Caner Alkaya ve Murat Karasu oyunlaştırdı.'nun yönettiği müzikal tadındaki oyunda, öğrenci rollerini oynayan 12 genç oyuncuya, 7 usta oyuncu ile 5 müzisyen eşlik etti.Oyunda, "" karakterini Sezai Altekin, "Vak Vak Rıza"yı Salih Kalyon, "Susak Cafer"i Nuri Gökaşan, "Badi Ekrem"i ise Beyti Engin canlandırdı. Eserde ayrıca Celal Tak, Caner Alkaya, Şebnem Ünaldı, Bucan Ekin Şimşek, Onur Apaydın, Arda Başkan, Harun Reisoğlu, Aykut Yılmaz, Yiğit Yapıcı, Atakan Gökoğlan, Umutcan Vicnelioğlu, Gizem Kandemir, Başak Gümülcinelioğlu, Dilan Demircioğlu ve Başak Özkan rol aldı.İki perdelik eserde,'ın orijinal müziğinin yanı sıra anonim şarkı ve türküler de aranje edilerek kullanıldı.AA