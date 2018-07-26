Geçen Mayıs ayında, 'TR24' adıyla Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan izin alamayan ve isim değişikliğine giden 'Haber Global'e izin çıktı.

Azerbaycanlı Global Medya Grup tarafından Türkiye’de kurulan haber kanalı Haber Global, dün, RTÜK'ten 'yayın izni' aldıklarını duyurdu.

BU SÖZLERLE DUYURDU

Haber Global, RTÜK iznini, resmi Twitter adresinden "Ve beklenen haber... RTÜK'ten Türkiye'nin en büyük haber kanallarından biri olacak Haber Global'e yayın izni. Çok yakında yayındayız..." sözleriyle duyurdu.

OLUMSUZ YANIT ALMIŞTI

Medyaradar’ın haberine göre, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan "TR 24" markasının, halen "24" logosu ile yayın yapan Kanal 24'e ait olması ve kanalın kuruluşunda tescil edilmiş durumda bulunması nedeniyle olumsuz yanıt alan haber kanalı geçtiğimiz günlerde isim değişikliğine gitmişti.

KANALIN KADROSU

Genel Yayın Yönetmenliği koltuğunda Suat Toktaş'ın oturduğu kanalın kadrosuna kattığı ünlü haberciler arasında; Erhan Ertürk, Gülay Özdem, Senem Toluay Ilgaz, İnan Demirel, Sorel Dağıstanlı, Faruk Demirel, Ceren Akdağ, Seda Selek, Temel Okaygün ve Ela Sezen gibi tanıdık isimler bulunuyordu.



