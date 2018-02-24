Haber kameramanına meslek standardı geliyor

MÜFREDATTA KULLANILACAK

Senim Tanay

Haber kameramanlığı mesleğine yıllarını vermiş çoğunluğu Ankara ve İstanbul’daki farklı kurumlarda şef kameraman olarak görev yapan duayen isimlerden oluşan 14 kişilikilearasında ilk toplantı yapıldı.Komisyon ilk olarak çalışmalarına Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan’ı ziyaret etti. Adem Ceylan, Türkiye’de ve dünyada mesleki yeterliliğin ve mesleki yeterlilik belgesinin önemine dikkat çekerek Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin meslek örgütü olarak yetkin bir kurum olduğunu, meslek standardı konusunda çalışma yapabilecek düzeyde bulunduğunu söyledi.Adem Ceylan, kameramanlık mesleğinin standartlarını olduğu yerden daha yukarı taşımak için çalışmaların yapılması talimatını vererek Mesleki Yeterlilik Kurumu olarak meslek standartlarının ortaya çıkarılması için kurum olarak çok ciddi çalışmalar yapıldığını ifade etti.MYK Başkanı Adem Ceylan, çıkarılacak meslek standartlarının yeni nesillerin yetişmesinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın meslek liselerinde, Yüksek Öğretim Kurumu’nun üniversitelerde eğitim müfredatında kullanılacağını kaydetti. Yeni nesillerin yetişmesi için şimdi yapılacak çalışmaların önemine vurgulayan Adem Ceylan, Türkiye Haber kameramanları Derneği ile Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun ortaklaşa çalışmalar yürüterek haber kameramanlığı meslek standardını daha üst seviyelere taşınacağından şüphe duymadığını ifade etti.14 kişilik alanında tecrübeli haber kameramanlarından oluşan mesleki yeterlilik çalışma komisyonu Adem Ceylan’ı ziyaretlerinin ardından MYK Meslek Standartları uzmanları ile haber kameramanlığı meslek standardının oluşturulması için bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda mesleğe yıllarını vermiş haber kameramanları, uzmanlara mesleğin ayrıntıları ve zorluklarına ilişkin bilgi verdi.