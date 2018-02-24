15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Haber kameramanına meslek standardı geliyor

Türkiye Haber Kameramanları Derneği (THKD) ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) arasında haber kameramanı meslek standardı oluşturulabilmesi için görüşmelere başlandı

Haber kameramanına meslek standardı geliyor
Haber kameramanlığı mesleğine yıllarını vermiş çoğunluğu Ankara ve İstanbul’daki farklı kurumlarda şef kameraman olarak görev yapan duayen isimlerden oluşan 14 kişilik Türkiye Haber Kameramanları Derneği (THKD) Mesleki Yeterlilik Komisyonu ile Mesleki Yeterlilik Kurumu arasında ilk toplantı yapıldı.

Komisyon ilk olarak çalışmalarına Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan’ı ziyaret etti. Adem Ceylan, Türkiye’de ve dünyada mesleki yeterliliğin ve mesleki yeterlilik belgesinin önemine dikkat çekerek Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin meslek örgütü olarak yetkin bir kurum olduğunu, meslek standardı konusunda çalışma yapabilecek düzeyde bulunduğunu söyledi.

Adem Ceylan, kameramanlık mesleğinin standartlarını olduğu yerden daha yukarı taşımak için çalışmaların yapılması talimatını vererek Mesleki Yeterlilik Kurumu olarak meslek standartlarının ortaya çıkarılması için kurum olarak çok ciddi çalışmalar yapıldığını ifade etti.

MÜFREDATTA KULLANILACAK

MYK Başkanı Adem Ceylan, çıkarılacak meslek standartlarının yeni nesillerin yetişmesinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın meslek liselerinde, Yüksek Öğretim Kurumu’nun üniversitelerde eğitim müfredatında kullanılacağını kaydetti. Yeni nesillerin yetişmesi için şimdi yapılacak çalışmaların önemine vurgulayan Adem Ceylan, Türkiye Haber kameramanları Derneği ile Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun ortaklaşa çalışmalar yürüterek haber kameramanlığı meslek standardını daha üst seviyelere taşınacağından şüphe duymadığını ifade etti.

14 kişilik alanında tecrübeli haber kameramanlarından oluşan mesleki yeterlilik çalışma komisyonu Adem Ceylan’ı ziyaretlerinin ardından MYK Meslek Standartları uzmanları ile haber kameramanlığı meslek standardının oluşturulması için bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda mesleğe yıllarını vermiş haber kameramanları, uzmanlara mesleğin ayrıntıları ve zorluklarına ilişkin bilgi verdi.

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sefer görev emri nedir? E Devlet Sefer görev emri sorgulama

Sefer görev emri nedir? E Devlet Sefer görev emri sorgulama
Şırnak'ta 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye çok sert Afrin tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye çok sert Afrin tepkisi
Son dakika! Erdoğan Kahramanmaraş'taki il kongresinde konuştu

Son dakika! Erdoğan Kahramanmaraş'taki il kongresinde konuştu
Edirne'de kayıp 500 köpek aranıyor

Edirne'de kayıp 500 köpek aranıyor

İstanbullular dikkat! Sular 16 saat akmayacak

İstanbullular dikkat! Sular 16 saat akmayacak
Şanlıurfa'da devletin dağıttığı kömürleri çöpe attılar

Şanlıurfa'da devletin dağıttığı kömürleri çöpe attılar
Kalacak yeri olmadığı için evine aldı, başına bela oldu

Kalacak yeri olmadığı için evine aldı, başına bela oldu
Polisin 'Dur' ihtarına uymadı, yürekler ağza geldi!

Polisin 'Dur' ihtarına uymadı, yürekler ağza geldi!
Son dakika... Çocuk istismarı düzenlemesi TBMM'ye sunulacak

Son dakika... Çocuk istismarı düzenlemesi TBMM'ye sunulacak
Çanakkale'den Midilli Adası'na geçmek isteyen 38 yabancı uyruklu yakalandı

Çanakkale'den Midilli Adası'na geçmek isteyen 38 yabancı uyruklu yakalandı