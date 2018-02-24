Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Haberci Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı

Bir dönemin en dikkat çeken ekran yüzlerinden biri olan Ali Kırca uzun zamandır görünmüyordu. Ali Kırca'nın nerede olduğu merak konusuydu. Ana haber bülteni sunucusu olan ve Show TV'den olaylı ayrılan Ali Kırca uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi. İşte Ali Kırca'nın son hali...
 

24 Şubat 2018, Cumartesi 00:31
Haberci Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı
Ali Kırca perşembe günü Bahçeşehir Üniversitesi'nde görüldü. Üniversitenin İletişim Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerle bilgi, tecrübe ve 40 yıllık deneyimlerini paylaşan Ali Kırca aradan geçen yıllara rağmen görüntüsünden bir şey kaybetmemiş.

ÖĞRENCİLERLE SÖYLEŞİ


Fakültenin Twitter adresinden paylaşılan fotoğraflarda Ali Kırca'nın bir grup öğrenciyle söyleşi halinde olduğu görülüyor.



Bu fotoğraflar ise şu sözlerle paylaşıldı:
'Ali Kırca ile Tarkovsky , öğrenme ve günümüzde haberciliğin toplumda bıraktığı izleri masaya yatırdık. İnsanlık tarihi hatalarından nasıl ders çıkarır, edindiği bilgilerle nasıl ilerlemeyi sürdürür sorularına yanıtlarımız var.'


 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Doğuş: Ben şarkıcı değil, sanatçıyım kardeşim

Doğuş: Ben şarkıcı değil, sanatçıyım kardeşim
Anadolu Rock'ın yeni temsilcisi: Ali Ata

Anadolu Rock'ın yeni temsilcisi: Ali Ata
Kanal D yayın akışında Beyaz Show neden yok? (23 Şubat 2018)

Kanal D yayın akışında Beyaz Show neden yok? (23 Şubat 2018)
Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Baran Erdoğan kimdir?

Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Baran Erdoğan kimdir?
İşte ünlülerin eşleri

İşte ünlülerin eşleri

Volkan Konak'a ne oldu? Silahlı saldırıya mı uğradı?

Volkan Konak'a ne oldu? Silahlı saldırıya mı uğradı?
Cemal Hünal'ın eşi Lale Cangal kimdir, nereli, kaç yaşında?

Cemal Hünal'ın eşi Lale Cangal kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal’ın düğün tarihi belli oldu

Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal’ın düğün tarihi belli oldu
Kylie Jenner tweet attı, Snapchat’in hisseleri düştü

Kylie Jenner tweet attı, Snapchat’in hisseleri düştü
Ata Demirer ve Alara Bozbey evleniyor!

Ata Demirer ve Alara Bozbey evleniyor!
Yeliz Yeşilmen Romanları neden kızdırdı?

Yeliz Yeşilmen Romanları neden kızdırdı?