Haberci Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı

Ali Kırca perşembe günü Bahçeşehir Üniversitesi
'nde görüldü. Üniversitenin İletişim Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerle bilgi, tecrübe ve 40 yıllık deneyimlerini paylaşan Ali Kırca aradan geçen yıllara rağmen görüntüsünden bir şey kaybetmemiş.
ÖĞRENCİLERLE SÖYLEŞİ
Fakültenin Twitter
adresinden paylaşılan fotoğraflarda Ali Kırca'nın bir grup öğrenciyle söyleşi halinde olduğu görülüyor.
Bu fotoğraflar ise şu sözlerle paylaşıldı:
'Ali Kırca ile Tarkovsky , öğrenme ve günümüzde haberciliğin toplumda bıraktığı izleri masaya yatırdık. İnsanlık tarihi hatalarından nasıl ders çıkarır, edindiği bilgilerle nasıl ilerlemeyi sürdürür sorularına yanıtlarımız var.'
Mine Bozkurt