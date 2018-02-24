Haberci Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı

ÖĞRENCİLERLE SÖYLEŞİ

Mine Bozkurt

Ali Kırca perşembe günü'nde görüldü. Üniversitenin İletişim Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerle bilgi, tecrübe ve 40 yıllık deneyimlerini paylaşan Ali Kırca aradan geçen yıllara rağmen görüntüsünden bir şey kaybetmemiş.Fakülteninadresinden paylaşılan fotoğraflarda Ali Kırca'nın bir grup öğrenciyle söyleşi halinde olduğu görülüyor.Bu fotoğraflar ise şu sözlerle paylaşıldı:'Ali Kırca ile Tarkovsky , öğrenme ve günümüzde haberciliğin toplumda bıraktığı izleri masaya yatırdık. İnsanlık tarihi hatalarından nasıl ders çıkarır, edindiği bilgilerle nasıl ilerlemeyi sürdürür sorularına yanıtlarımız var.'