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Hac kura çekiliş sonuçları 2018 nasıl sorgulanır? (2018 Hac kuraları sorgualama)

Hac kuraları çekildi! Hac kuraları sorgulama ekranı... 2 milyon hacı adayının heyecanla beklediği gün geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesinde hac kura sonuçları için yoğunluk başladı. iyanet İşleri sitesinden 2018 hac kura çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak? Hac kura sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...
 

01 Şubat 2018, Perşembe 15:16
Hac kura çekiliş sonuçları 2018 nasıl sorgulanır? (2018 Hac kuraları sorgualama)
Hac kuraları bugün çekildi. 2 milyon hacı adayı gözünü bugün çekilen hac kuralarına çevirmişti. Hac kuralarının ne zaman sorgulanacağı 'hac kuraları sorgulama' diye aratılıyor. 2018 Hac Kuraları çekimi bugün Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi. Hac kuralarının çekilmesinin ardından hacı adayları, "2018 hac kayıtları ne zaman, hac kayıt sorgulama, hac kayıtları sorgulama, hac.diyanet.gov.tr. 2018, hac başvurusu 2018, diyanet hac kayıtları 2018" şeklinde aramalar yapılıyor.
 

HAC KAYITLARI SORGULAMA


Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada hac kura çekiliş sonuçları ile ilgili yeni bir duyuru daha yayımlandı. Kutsal topraklara gitmek için heyecanla bekleyen 2 milyonu aşkın aday geri sayıma başladı. Hac kura sonuçları bu akşam hac.diyanet.gov.tr adresinden erişime açılacak. Adaylar TC kimlik numarası ve şifrelerini yazarak kuraları sorgulayabilecek.
 

HAC KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?


Kurada 'Kesin Kayıt Hakkı' elde edenler, 05-16 Şubat 2018 tarihleri arasında "Kesin Kayıt Yaptırabilir" belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak kayıtlarını yaptırabilecekler. Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 22 Şubat - 02 Mart 2018 tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.


 

HAC KURALARI İLE İLGİLİ DİYANET'TEN AÇIKLAMA


Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, kura çekiminde yaptığı konuşmada, "Hac ibadetinin yapılacağı alan sınırlı olduğundan en fazla 2 milyon kişi hac ibadetini yapabilmektedir bir yılda. Bu sayı aşıldığı zaman facialara neden olmaktadır. Bunun için zorunlu olarak ülkelere kota ve kontenjan uygulanmaktadır. Ülkemizde şu ana kadar 2 milyon 120 bin 967 kardeşimiz bu ibadeti yapabilmek için müracaat etmiş bulunmaktadır. Yani Suudi Arabistan sadece Türkiye'den hacı kabul etse bizim hacı adaylarımız bile fazla geliyor yani. Bizim bu yıl ki kontenjanımız ise, 80 bindir. Sınırlama olmadı baştan bu kontenjanı aldık. Bir miktar daha kontenjan alabilirsek kar sayacağız. Kurada ismi çıkmayanlar umutlarını, kaybetmeden yeni yılda kurayı bekleyeceklelerdir. Kurada ismi çıkmayanlar, karamsarlığa düşmesin, isyan veya aşırı tepki müslümana hiç yakışmaz" diye konuşt
 


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