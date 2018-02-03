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Hacamatçılardan TTB protestosu

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ‘Savaşa Hayır’ konulu bildiri yayınladıktan sonra Merkez Konseyi’nden 11 hekim gözaltına alınmıştı. TTB’ye tepki gösteren Hacamatçılar Federasyonu, (Vücuttaki kirli kanı, bardak veya kupayla vakumlayarak hasta tedavi edenler) dün İstanbul Nuruosmaniye Camisi’nin önünde eylem yaptı

Hacamatçılardan TTB protestosu
İstanbul’da dün Cuma namazı çıkışı Nuruosmaniye Camii önünde buluşan Hacamatçılar Federasyonu üyeleri TTB’nin savaş karşıtı bildirisini protesto etti. Protestocular “Dik dur eğilme, hacamatçılar seninle” pankartı açtı. Federasyonun Karabük Şubesi önünde de TTB protestosu vardı. ‘bardak çekme’ olarak da bilinen ‘hacamat’ yöntemi bilimsel bulunmadığı için tıp çevrelerinde eleştiriliyor.


ÜÇ YÖNETİCİ SERBEST 13 PAYLAŞIMCI GÖZALTINDA

Türk Tabipler Birliği (TTB), Afrin operasyonu için ‘Savaş bir halk sağlığı sorunudur’ başlıklı açıklama yapmıştı. 30 Ocak’ta TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit Türkel’in de aralarında olduğu 11 hekim gözaltına alınmıştı. TTB yöneticileri Sinan Adıyaman, Ayfer Horasan ve Şeyhmus Gökalp dün adli kontrolle serbest bırakıldı. Öte yandan TTB’nin bildirisi ile ilgili sosyal medyada paylaşımlarda bulunan 13 kişi de dün Ankara’da gözaltına alındı.


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