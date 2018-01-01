Hacı Sabancı 2018’e kazanarak girdi



HACI SABANCI'YA 60 TL'LİK İKRAMİYE



İŞTE HACI SABANCI'NIN O PAYLAŞIMI...

Hacı Sabancı hedefe ulaştı: 7 ayda 40 kilo

Hacı Sabancı'nın sevgilisi Zeynep Nazlı Kayı da sıkı Beşiktaşlı

Elif Bayram

Evlilik yolunda ilerlediğiayrıldıktan sonra bir süre ortalarda görünmeyen Hacı Sabancı geçen bıraktığımız yılın eylül ayında yeni bir aşka yelken açmıştı. Sevgilisiile katıldığı bir davette muhabirlerin karşısına çıkan ve aşkını ilan eden Hacı Sabancı bir yandan aşkta kazanırken bir yandan da şans oyunlarında kazanıyor.Milli Piyango’nun yılbaşı çekilişi için bilet alan Hacı Sabancı, yeni yılın ilk günü büyük bir heyecanla biletine çıkan ikramiyeyi görmek istedi. Milli Piyango’nun internet sitesinden biletine ikramiye çıkıp çıkmadığını kontrol eden, 60 lira kazandığını öğrendi ve ekran görüntüsü alarak bunu takipçileriyle de paylaştı.