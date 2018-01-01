Hacı Sabancı 2018’e kazanarak girdi

Evlilik yolunda ilerlediği Özge Ulusoy’dan
ayrıldıktan sonra bir süre ortalarda görünmeyen Hacı Sabancı geçen bıraktığımız yılın eylül ayında yeni bir aşka yelken açmıştı. Sevgilisi Zeynep Nazlı Kayı
ile katıldığı bir davette muhabirlerin karşısına çıkan ve aşkını ilan eden Hacı Sabancı bir yandan aşkta kazanırken bir yandan da şans oyunlarında kazanıyor.
HACI SABANCI'YA 60 TL'LİK İKRAMİYE
Milli Piyango’nun yılbaşı çekilişi için bilet alan Hacı Sabancı, yeni yılın ilk günü büyük bir heyecanla biletine çıkan ikramiyeyi görmek istedi. Milli Piyango’nun internet sitesinden biletine ikramiye çıkıp çıkmadığını kontrol eden Hacı Sabancı
, 60 lira kazandığını öğrendi ve ekran görüntüsü alarak bunu takipçileriyle de paylaştı.
Hacı Sabancı hedefe ulaştı: 7 ayda 40 kilo
Hacı Sabancı'nın sevgilisi Zeynep Nazlı Kayı da sıkı Beşiktaşlı
İŞTE HACI SABANCI'NIN O PAYLAŞIMI...
Elif Bayram