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Hacı Sabancı 2018’e kazanarak girdi

Özge Ulusoy'dan ayrıldıktan sonra verdiği kilolarla ve esprili paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hacı Sabancı, yılbaşı biletine vuran ikramiye tutarını Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı

01 Ocak 2018, Pazartesi 16:26
Hacı Sabancı 2018’e kazanarak girdi
Evlilik yolunda ilerlediği Özge Ulusoy’dan ayrıldıktan sonra bir süre ortalarda görünmeyen Hacı Sabancı geçen bıraktığımız yılın eylül ayında yeni bir aşka yelken açmıştı. Sevgilisi Zeynep Nazlı Kayı ile katıldığı bir davette muhabirlerin karşısına çıkan ve aşkını ilan eden Hacı Sabancı bir yandan aşkta kazanırken bir yandan da şans oyunlarında kazanıyor.


HACI SABANCI'YA 60 TL'LİK İKRAMİYE


Milli Piyango’nun yılbaşı çekilişi için bilet alan Hacı Sabancı, yeni yılın ilk günü büyük bir heyecanla biletine çıkan ikramiyeyi görmek istedi. Milli Piyango’nun internet sitesinden biletine ikramiye çıkıp çıkmadığını kontrol eden Hacı Sabancı, 60 lira kazandığını öğrendi ve ekran görüntüsü alarak bunu takipçileriyle de paylaştı.


İŞTE HACI SABANCI'NIN O PAYLAŞIMI...


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