Hackerlar kuvöze girdi

Murat GÜLDEREN

Bebekleri hastane dışında da izlemek için geliştirilen internete bağlı kuvözlerde ciddi güvenlik açıkları tespit edildi. Siber güvenlik duvarları sağlamlaştırılmazsa bebeklerin hayatı tehlikeye girebilir.

Uluslararası sigorta brokerliği ve risk yönetimi şirketi Marsh Türkiye Siber Risk Direktörü Alper Başaran "İnternete bağlı bir kuvözün dünyanın herhangi bir yerinden yönetilebildiğini fark ettik" dedi.

HAVAYI KESER

İç ortamın ısısını ve nemini sabit tutan, hava ve oksijen akımını düzenleyen kuvöz'lerin veri tabanına sızılmasının bebeğin nefes alımında büyük sorunlara yol açabileceğine dikkat çeken Alper Başaran "Güvenlik açıklarını kötü niyetli insanlardan önce bizlerin bulması, pek çok durumda önemli kayıpların yaşanmasını engelliyor" diye konuştu.

İLACI DEĞİŞTİRİR

Türkiye genelinde pek çok hastanenin Bilgi Yönetim Sistemlerinde de ciddi güvenlik açıkları tespit ettiklerine vurgu yapan Alper Başaran şunları söyledi: "Hastaların tedavi süreçlerinde almaları gereken ilaçlar, aldıkları ilaç miktarları ve hatta kan grubu bilgilerinin değiştirilebildiğini gördük. Her testimizde ciddi açıklar tespit ediyoruz."

KOPYALAMA YAPIYOR

Saldırganların sağlık alanında 'Kwampirs' adlı zararlı yazılımı kullandıklarını anlatan Başaran "Bu virüs, X-ray ve MRI gibi tıbbi cihazların yönetimi için kullanılan sistemlere bulaşıyor. Zararlı yazılım bulaştığı sistem hakkında da çeşitli bilgiler toplayarak bunları sunucularına gönderiyor. Yani duvar örülmezse kişisel ve kurumsal tüm veriler kısa sürede kopyalanabiliyor" dedi.

TELEFON ALARMI

Türkiye'de en savunmasız olan cihazların başında akıllı cep telefonlarının geldiğini ifade eden Başaran şu bilgileri verdi: "Ortalama her 18 saniyede 1, cep telefonlarını etkileyen yeni bir virüs çıkıyor.

Yüzbinlerce kişinin cep telefonu üzerinde antivirüs yazılımı kullanma alışkanlığı yok. Kimse bilmiyor ama halihazırda milyonlarca telefona virüs bulaşmış olabilir." Tüm uyarılara rağmen Türk şirketlerde de hala çok basit parolalar kullanıldığına dikkat çeken Alper Başaran "4 şirketten birinde 1 saatten bile kısa sürede bulunabilecek en az bir parola var" dedi.



