Hadi Be Oğlum filminin yorumları iyi mi kötü mü? Filmin konusu ne?

'Hadi Be Oğlum filmi güzel mi?', 'Hadi Be Oğlum filminin konusu ne?' soruları merak konusu oldu.

HADİ BE OĞLUM FİLM KONUSU:

Hadi Be Oğlum filmi ağlattı (Galada Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a öpücüklü kutlama)

'Hadi Be Oğlum'un kamera arkası (9 dalgıç eşlik etti)

Çiğdem Saltık

16 Şubat'ta vizyona giren veile'nin başrolde olduğubalıkçı olan Ali'nin iletişim sorunu olan oğlu Efe için verdiği mücadeleyi anlatıyor.Gözyaşları içinde izleyeceğinizise olumlu, filmi izleyenlerin büyük kısmı filme tam puan veriyor.Bir balıkçı olan Ali, hayatını küçük oğlu Efe'ye adamıştır. Ali’nin bu hayatta tek tutunduğu dal oğlu Efe olsa da, Efe diğer çocuklardan farklıdır. İletişim sorunu olan Efe, gülüp oynayan, duyduklarına tepki verebilen bir çocuk değildir. Oğluyla bağ kurmaya çalıştıkça daha da yalnız hisseden Ali'nin en büyük isteği ise, oğlunun onu anladığını bilmektir.Babasının, annesinin ve sevdiği kadının anılarının yükünü de içinde taşıyan acılı babanın oğluna duyduğu sevgi, ikisinin de hayatını şekillendirecektir...Bir baba ile oğul hikayesinin anlatıldığı filmin yönetmenliğini Bora Egemen üstleniyor.Kıvanç Tatlıtuğ’un balıkçı Ali’yi canlandırdığı filmde Alihan Türkdemir Efe karakterine hayat veriyor. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Büşra Develi ve Yücel Erten yer alıyor.