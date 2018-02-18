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Hadi Be Oğlum filminin yorumları iyi mi kötü mü? Filmin konusu ne?

16 Şubat'ta vizyona giren film büyük yankı uyandırdı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Büşra Develi'nin başrolünde olan filmin çocuk oyuncusu ise Alihan Türkdemir. Hadi Be Oğlum filminin konusu ise Ali'nin iletişim sorunu olan oğlu Efe'nin iyileşmesi için elinden geleni yapmasını anlatıyor. Hadi Be Oğlum film yorumları ise genelde olumlu, izleyici filmden çok memnun

18 Şubat 2018, Pazar 15:35
Hadi Be Oğlum filminin yorumları iyi mi kötü mü? Filmin konusu ne?
'Hadi Be Oğlum filmi güzel mi?',  'Hadi Be Oğlum filminin konusu ne?' soruları merak konusu oldu.

16 Şubat'ta vizyona giren ve Kıvanç Tatlıtuğ ile Büşra Develi'nin başrolde olduğu Hadi Be Oğlum filminin konusu balıkçı olan Ali'nin iletişim sorunu olan oğlu Efe için verdiği mücadeleyi anlatıyor.

Gözyaşları içinde izleyeceğiniz Hadi Be Oğlum filminin yorumları ise olumlu, filmi izleyenlerin büyük kısmı filme tam puan veriyor. 



HADİ BE OĞLUM FİLM KONUSU:

Bir balıkçı olan Ali, hayatını küçük oğlu Efe'ye adamıştır. Ali’nin bu hayatta tek tutunduğu dal oğlu Efe olsa da, Efe diğer çocuklardan farklıdır. İletişim sorunu olan Efe, gülüp oynayan, duyduklarına tepki verebilen bir çocuk değildir. Oğluyla bağ kurmaya çalıştıkça daha da yalnız hisseden Ali'nin en büyük isteği ise, oğlunun onu anladığını bilmektir.

Babasının, annesinin ve sevdiği kadının anılarının yükünü de içinde taşıyan acılı babanın oğluna duyduğu sevgi, ikisinin de hayatını şekillendirecektir...

Bir baba ile oğul hikayesinin anlatıldığı filmin yönetmenliğini Bora Egemen üstleniyor.

Kıvanç Tatlıtuğ’un balıkçı Ali’yi canlandırdığı filmde Alihan Türkdemir Efe karakterine hayat veriyor. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Büşra Develi ve Yücel Erten yer alıyor.



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