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Hadi bebeği duvara vurarak öldüren baba: Kendimi savunacak durumda değilim

Antalya Manavgat'ta 5.5 aylık Hadi bebeği duvara vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan baba Ahmet Arslaner, ilk duruşmada savunma yapacak durumda olmadığını söyleyerek ifade vermedi

17 Şubat 2018, Cumartesi 12:13
Hadi bebeği duvara vurarak öldüren baba: Kendimi savunacak durumda değilim
Manavgat’ta boşanmalarına rağmen birlikte yaşayan Ahmet Arslaner ile N.Ç., rahatsızlanan 5.5 aylık bebekleri Hadi Arslaner’i Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürdü. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Hadi bebeğin vücudunda darp izine rastlanınca olay polise bildirildi. Polis, anne N.Ç. ve baba Ahmet Arslaner’i gözaltına aldı. Olay anında evde olmadığını belirten anne N.Ç. ifadesinin ardından serbest bırakılırken baba Ahmet Arslaner, polis ifadesi ve adliyedeki sorgusunda suçunu itiraf etti.

Olay günü alkollü olduğunu söyleyen Ahmet Arslaner, ağlamaya başlayan bebeği susturamayınca sinirle duvara vurduğunu anlattı. Bebekte rahatsızlık belirtileri görmeye başlayınca anne N.Ç.’yi çağırdığını ve Hadi’yi hastaneye götürdüklerini belirten Ahmet Arslaner, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince ’kasten öldürme’ suçundan tutuklanırken hakkında da dava açıldı.

'ŞU AN KENDİMİ SAVUNACAK DURUMDA DEĞİLİM'

Manavgat 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında sanık Ahmet Aslaner, avukatı Ayşe Kasapoğlu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Pelin Konur hazır bulundu. Davada şikâyetçi sıfatıyla yer alan N.Ç. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada, mahkeme başkanı olayın nasıl olduğunu anlatmasını isteyince sanık Ahmet Arslaner, "Şu an kendimi savunacak durumda değilim. Ailem avukat tutacak. Diğer celse savunma yapacağım" diyerek konuşmak istemedi.

BAKANLIK AVUKATI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

Duruşmada söz alan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Pelin Konur, bakanlık olarak sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, "Sanığın suçu sabittir. Soruşturma aşamasında verdiği ifadelerle eylemi işlediği sabit ve açıktır. Bu nedenle sanık TCK 82’nci maddede düzenlenen ’altsoya karşı nitelikli kasten öldürme suçu’ndan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmalı" dedi.

Mahkeme heyeti, anne N.Ç.’nin bir sonraki duruşmada ifadesinin alınması ve tanıkların da zorla getirilmelerine karar vererek duruşmayı erteledi.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)


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