Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz 4 hafta önce intihara teşebbüş etmişti. Gülnihal Açıkgöz'ün yazdığı mektuptaki ''Evlatlarım yüzümü güldürmedi'' sözleri dikkat çekmişti.

Hadise'nin bu olay sonrası menajeri olan ablası Hülya Açıkgöz ve stil danışmanlığını yapan kardeşi Derya Açıkgöz ile ilişkisini kestiği söylenmişti. Hülya Açıkgöz, Instagram'daki Hadise fotoğraflarını silmişti.

Anne Gülnihal Açıkgöz veda mektubunun ortaya çıkmasının ardından özel hayatının ihlal edildiği gerekçesiyle savcılığa başvurmuştu.

Hadise'nin Belçika'da annesine psikolojik destek aldıracağı de gelen haberler arasında.

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