Hadise'den RTÜK'e sert tepki!

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Büşra Kamış

’ın internet üzerinden yaptığı yayınları kontrol altına almak için çıkarıldığı söylense de’e internet yayınların müdahale yetkisi tanıyan kanun tartışılmaya devam ediyor. Farklı seslerin duyulmasını sağlayan bir mecra olan internete yasak getireceği düşünülen bu yasaya tepki gösteren Hadise, takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı. Daha önce de klibinin müstehcen bulan RTÜK’e tepkisini gösteren şarkıcının kısa süre içerisinde bu kurumla ikinci defa karşı karşıya gelmesi takipçilerinin de dikkatinden kaçmadı.yaşananları; ‘Yasaklar, sansürler ve engeller’ olarak tanımladı.