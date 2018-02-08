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Hadise'den RTÜK'e sert tepki!

Geride bıraktığımız günlerde meclisten geçirilen torba yasa içerisinde bulunan internetle ilgili madde şimdilerde yoğun bir şekilde eleştiriliyor. RTÜK'e internet üzerinden video yayını yapan sitelere müdahale yetkisi tanıyan yasaya bir tepki de Hadise'den geldi

08 Şubat 2018, Perşembe 10:53
Hadise'den RTÜK'e sert tepki!
Adnan Oktar’ın internet üzerinden yaptığı yayınları kontrol altına almak için çıkarıldığı söylense de RTÜK’e internet yayınların müdahale yetkisi tanıyan kanun tartışılmaya devam ediyor. Farklı seslerin duyulmasını sağlayan bir mecra olan internete yasak getireceği düşünülen bu yasaya tepki gösteren Hadise, takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı. Daha önce de klibinin müstehcen bulan RTÜK’e tepkisini gösteren şarkıcının kısa süre içerisinde bu kurumla ikinci defa karşı karşıya gelmesi takipçilerinin de dikkatinden kaçmadı. Hadise yaşananları; ‘Yasaklar, sansürler ve engeller’ olarak tanımladı. 

İŞTE HADİSE'NİN RTÜK TWEETİ

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