Hadise Fransız sevgiliden çabuk sıkıldı

Şarkıcı Hadise ‘Sıfır Tolerans’
klibinde Fransız manken Aurelien Muller
ile kamera karşısına geçmişti. Seksi sahneler ikiliyi birbirine yakınlaştırmış, sette başlayan arkadaşlık aşka dönüşmüştü.
Yılbaşını baş başa Paris’te geçirecekleri söylenmişti. Ama Hadise
yeni yıla 6 gün kala Fransız sevgilisinden ayrıldı.
AURELIEN MULLER KİMDİR?
Model ve oyuncu Aurelien Muller
1990 yılında Fransa’da dünyaya geldi. 27 yaşındaki modelin asıl mesleği mühendislik. Hatta Instagram hesabında bile kendini model/mühendis olarak tanıtıyor.
Fransa'da yaşayanAurelien Muller
Paris'te birçok ünlü markanın modelliğini yapıyor.
Dünyada en fazla kazanan modeller arasında yer alan Aurelien Muller
en büyük hayalini ise "Vogue Hommes International’da kapak olmak" diye açıklıyor. Aurelien Muller Hadise
’nin seslendirdiği Sıfır Tolerens
isimli şarkının klibinde sevgili rolünü oynuyor.
Herkes onu merak ediyor! Hadise'nin klibindeki Aurelien Muller kimdir?
Hadise'nin Sıfır Tolerans şarkısına çektiği seksi klip çok konuşulacak
Elif Bayram