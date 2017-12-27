Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

SON DAKİKA

Hadise Fransız sevgiliden çabuk sıkıldı

Yılbaşında sahneye çıkması için 1 milyon TL teklifi geri çeviren Hadise, 2018'e Fransız model sevgilisi Aurelien Muller'le Paris'te girecekti ancak planlar bozuldu

27 Aralık 2017, Çarşamba 07:17
Hadise Fransız sevgiliden çabuk sıkıldı
Şarkıcı Hadise ‘Sıfır Tolerans’ klibinde Fransız manken Aurelien Muller ile kamera karşısına geçmişti. Seksi sahneler ikiliyi birbirine yakınlaştırmış, sette başlayan arkadaşlık aşka dönüşmüştü.

Yılbaşını baş başa Paris’te geçirecekleri söylenmişti. Ama Hadise yeni yıla 6 gün kala Fransız sevgilisinden ayrıldı.


AURELIEN MULLER KİMDİR?


Model ve oyuncu Aurelien Muller 1990 yılında Fransa’da dünyaya geldi. 27 yaşındaki modelin asıl mesleği mühendislik. Hatta Instagram hesabında bile kendini model/mühendis olarak tanıtıyor.  Fransa'da yaşayanAurelien Muller Paris'te birçok ünlü markanın modelliğini yapıyor.

Dünyada en fazla kazanan modeller arasında yer alan Aurelien Muller en büyük hayalini ise "Vogue Hommes International’da kapak olmak" diye açıklıyor. Aurelien Muller Hadise’nin seslendirdiği Sıfır Tolerens isimli şarkının klibinde sevgili rolünü oynuyor.



Herkes onu merak ediyor! Hadise'nin klibindeki Aurelien Muller kimdir?Herkes onu merak ediyor! Hadise'nin klibindeki Aurelien Muller kimdir?
Hadise'nin Sıfır Tolerans şarkısına çektiği seksi klip çok konuşulacakHadise'nin Sıfır Tolerans şarkısına çektiği seksi klip çok konuşulacak
Seçkin Piriler: Adını ağzıma almam

Seçkin Piriler: Adını ağzıma almam

Yıldız Tilbe - Sezen Aksu küslüğü 25 yıl sonra bitti!

Yıldız Tilbe - Sezen Aksu küslüğü 25 yıl sonra bitti!
Ceren Moray ve arkadaşı muhabirleri görünce ne yapacağını şaşırdı!

Ceren Moray ve arkadaşı muhabirleri görünce ne yapacağını şaşırdı!
Alper Potuk ve Ozan Tufan'ın Nişantaşı kaosu

Alper Potuk ve Ozan Tufan'ın Nişantaşı kaosu
Ünlülerin bilinmeyen alışkanlıkları

Ünlülerin bilinmeyen alışkanlıkları
Hande Yener Seren Serengil'in üstsüz fotoğrafını paylaşma nedenini böyle açıkladı: Mizah yaptım

Hande Yener Seren Serengil'in üstsüz fotoğrafını paylaşma nedenini böyle açıkladı: Mizah yaptım

Ebru Gündeş giydiği kıyafetleri satıyor

Ebru Gündeş giydiği kıyafetleri satıyor

Orhan Baba'nın astrofizik merakı! Rasathane kuracak

Orhan Baba'nın astrofizik merakı! Rasathane kuracak
Aslı Enver'in bu fotoğrafına beğeni yağdı

Aslı Enver'in bu fotoğrafına beğeni yağdı
Hayat Sırları'nda flaş değişiklik! Hayat Sırları'nın yayın günü değişti

Hayat Sırları'nda flaş değişiklik! Hayat Sırları'nın yayın günü değişti
Murat Boz'dan 'Merak Etme Sen' yorumu

Murat Boz'dan 'Merak Etme Sen' yorumu