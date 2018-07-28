Hadise, kız kardeşleriyle olan tüm bağlarını kopardı

İntihar girişiminde bulumundan önce yazdığı söylenen mektupta, Gülnihal Açıkgöz, kızlarına para kazanmak uğruna kendisini unuttuğunu söyleyip sitemde bulunmuştu. Daha sonra Hadise'nin basın danışmanı "Gıda zehirlenmesi" diye açıklama yapıp, mektubu da olayı da yalanladı. Ancak modacı Nur Yerlitaş'ın canlı yayında olayın intihar girişimi olduğunu açıklaması üzerine ortalık karıştı. Bunun üzerine Hadise, Nur Yerlitaş'ın açıklamasına sert çıkarak özel hayatına müdahele etmesine tepki gösterdi.

AİLE İÇİ KRİZE YOL AÇTI

Anne Gülnihal Açıkgöz'ün intihar girişimi aile içinde de krize neden oldu. Sabah'ın haberine göre, menajerliğini yapan ablası Hülya Açıkgöz ile yollarını ayıran şarkıcı Hadise, stilisti olan kız kardeşi Derya Açıkgöz ile de artık çalışmama kararı aldı. Kardeşler artık konuşmuyor.

HADİSE'Yİ SARSAN MEKTUP

Hadise'nin annesinin veda mektubunu teve2'deki '2. Sayfa' programı, ortaya çıkarmıştı.

İşte Gülnihal Açıkgöz'ün intihara teşebbüsten önce yazdığı o mektuptan bir bölüm:

"Yavrularım hakkınızı helal edin artık. Dayanamıyorum. Aranzıdaki para meselelerinden sıkıldım artık. Belki aranızdan çekilirsem iyi olur. Ağrılar içindeyim. Babanıza 20 bin euroya diş yaptırıyorsunuz. Ama benim belimin ağrısı hiç umrunuzda olmadı. Ne yapalım vademiz yetmedi. Bardağı taşıran son damla Hadise'nin 'ev sizin, araba benim' demesiydi. Hülya ilk göz ağrım. Önce Allah'a sonra birbirinize emanet olun. Allah'ım her daim sizleri korusun. Ne kötüdür ki, ne kardeşlerden ne de evlatlardan yüzüm gülmedi. Allah sizleri güldürsün."

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