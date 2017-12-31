Hadise'nin Fransız sevgilisi Aurelien Muller'den neden ayrıldığı ortaya çıktı



AURELIEN MULLER KİMDİR?

Herkes onu merak ediyor! Hadise'nin klibindeki Aurelien Muller kimdir?

Hadise'nin Sıfır Tolerans şarkısına çektiği seksi klip çok konuşulacak

Çiğdem Saltık

'in cimriliğinden çok rahatsızmış. Fransız manken, en son çıkacakları Paris tatilinin faturasınıe'ye yüklemeye kalkınca kıyamet kopmuş! Aurelien Muller'e cep telefonundan mesaj atıp aşkı bitirmiş.Şarkıcı Hadiseklibinde Fransız mankenile kamera karşısına geçmişti. Seksi sahneler ikiliyi birbirine yakınlaştırmış, sette başlayan arkadaşlık aşka dönüşmüştü.Model ve oyuncu1990 yılında Fransa’da dünyaya geldi. 27 yaşındaki modelin asıl mesleği mühendislik. Hatta Instagram hesabında bile kendini model/mühendis olarak tanıtıyor.Fransa'da yaşayanParis'te birçok ünlü markanın modelliğini yapıyor.Dünyada en fazla kazanan modeller arasında yer alanen büyük hayalini ise "Vogue Hommes International’da kapak olmak" diye açıklıyor.’nin seslendirdiğiisimli şarkının klibinde sevgili rolünü oynuyor.