Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Hadise'nin Fransız sevgilisi Aurelien Muller'den neden ayrıldığı ortaya çıktı

Şarkıcı Hadise 1.5 aydır aşk yaşadığı Fransız sevgilisi, manken Aurelien Muller'den geçen hafta ayrılmıştı

Hadise'nin Fransız sevgilisi Aurelien Muller'den neden ayrıldığı ortaya çıktı
HadiseAurelien Muller'in cimriliğinden çok rahatsızmış. Fransız manken, en son çıkacakları Paris tatilinin faturasını Hadise'ye yüklemeye kalkınca kıyamet kopmuş!  Aurelien Muller'e cep telefonundan mesaj atıp aşkı bitirmiş.

Şarkıcı Hadise ‘Sıfır Tolerans’ klibinde Fransız manken Aurelien Muller ile kamera karşısına geçmişti. Seksi sahneler ikiliyi birbirine yakınlaştırmış, sette başlayan arkadaşlık aşka dönüşmüştü.


AURELIEN MULLER KİMDİR?

Model ve oyuncu Aurelien Muller 1990 yılında Fransa’da dünyaya geldi. 27 yaşındaki modelin asıl mesleği mühendislik. Hatta Instagram hesabında bile kendini model/mühendis olarak tanıtıyor.  Fransa'da yaşayanAurelien Muller Paris'te birçok ünlü markanın modelliğini yapıyor.

Dünyada en fazla kazanan modeller arasında yer alan Aurelien Muller en büyük hayalini ise "Vogue Hommes International’da kapak olmak" diye açıklıyor. Aurelien Muller Hadise’nin seslendirdiği Sıfır Tolerens isimli şarkının klibinde sevgili rolünü oynuyor.



Herkes onu merak ediyor! Hadise'nin klibindeki Aurelien Muller kimdir?Herkes onu merak ediyor! Hadise'nin klibindeki Aurelien Muller kimdir?
Hadise'nin Sıfır Tolerans şarkısına çektiği seksi klip çok konuşulacakHadise'nin Sıfır Tolerans şarkısına çektiği seksi klip çok konuşulacak
Neslişah Alkoçlar yüzüğü büyüttü!

Neslişah Alkoçlar yüzüğü büyüttü!
Enes Batur'un Altın Kelebek Ödülü geri alındı (Enes Batur kimdir?)

Enes Batur'un Altın Kelebek Ödülü geri alındı (Enes Batur kimdir?)
'Banker Bilo' filminde kimsenin fark edemediği hata

'Banker Bilo' filminde kimsenin fark edemediği hata
Ünlü isimlerin değişimleri

Ünlü isimlerin değişimleri

Yerin kulağı var! (Gökhan Töre baba olmaya hazırlanıyor)

Yerin kulağı var! (Gökhan Töre baba olmaya hazırlanıyor)
İşte 2017'ye damga vuran magazin skandalları

İşte 2017'ye damga vuran magazin skandalları
Demet Şener biten yılı değerlendirdi

Demet Şener biten yılı değerlendirdi
Aslı Enver: Murat harika bir insan

Aslı Enver: Murat harika bir insan
Ünlülerin evleri

Ünlülerin evleri
Magazin Turu: Eliz Sakuçoğlu teklif bekliyor

Magazin Turu: Eliz Sakuçoğlu teklif bekliyor
İbrahim Çelikkol'dan çok konuşulacak poz

İbrahim Çelikkol'dan çok konuşulacak poz