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Hadise'nin klibine erotik diyen RTÜK'e tepki

Hadise'nin klibinde küvete girdiği 'Sıfır Tolerans' şarkısının RTÜK tarafından erotik bulunmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. 

05 Ocak 2018, Cuma 09:36
Hadise'nin klibine erotik diyen RTÜK'e tepki
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), müzik kanallarında yayınlanan Hadise'nin Sıfır Tolerans klibi nedeniyle; Power Türk, Dream Türk, Viva, Kral Pop kanallarına reklam gelirinin yüzde 2'si kadar para cezası verdi.

Klibinin aşkı anlattığını ve 'erotik' yakıştırmasının çok çirkin olduğunu söyleyen Hadise erkek şarkıcıların da bu tarz klipler çektiğini söylerken yazdığı sözlerin sonuna 'Ahlaksızlık Sizin Kafanızda' hashtagini açtı.

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RTÜK'e tepkiler çığ gibi büyürken, bir tepki de Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan geldi: "Hadise Hoca olsaydı..."

İşte Fatih Altaylı'nın yazısının o kısmı:

RTÜK, TV8’e küçük çocukları açık saçık kıyafetlerle dans ettirdiği, müzik kanallarına da Hadise’nin klibini yayınladığı için ceza kesmiş.
İlginç bir ülke burası.

Okul yatakhanelerinde, tarikat yurtlarında çocukları taciz ve tecavüz edenlere pek bir şey denmez de, televizyona çıkaranlara denir.
Gerçi ben de çocukların reyting unsuru olarak kullanılmasını pek hoş karşılamam, ama farklı nedenlerle...

Hadise’nin klibine verilen ceza ise iyiden iyiye gariplik.

Klip dediğin şeyde, dünyanın her yerinde belirli bir düzeyde erotizm olur.
Bunun neresi cezalık anlamak mümkün değil.

Zannedersin Hadise porno klip çekmiş.

Ama ilginçtir.

Hadise’nin klibinde az biraz erotizm var diye ceza verilir de adının önüne “Hoca” diye nereden alındığı belli olmayan bir unvan eklemiş tipler, yarı veya bazen üçte iki çıplak kadınlarla “orji çağrışımları” yaratan sözde“dini sohbetler” yaparlar, bir tek kişi çıkıp da, “Ulan manyak mısınız, hangi dinde böyle bir ortam var. Pagan Roma’da bile bu kadar aleni yapılmazdı bu iş” demez.
Hatta hâlâ, “Hocamız da ilginç adam” diye gülüp geçilir.



Galiba Hadise’nin hatası, adının önüne bir “Hoca” unvanı koymamış olması.

Çünkü anladığım kadarıyla artık erotizm, hatta pornografi sadece bu tip“hocalara” serbest.

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