Hadise'nin klibine erotik diyen RTÜK'e tepki

RTÜK'ten 'şortlu dans gösterisine' para cezası

Hadise'nin Fransız sevgilisi Aurelien Muller'den neden ayrıldığı ortaya çıktı

Erdinç Şahin

), müzik kanallarında yayınlanannedeniyle; Power Türk, Dream Türk, Viva, Kral Pop kanallarına reklam gelirinin yüzde 2'si kadar para cezası verdi.Klibinin aşkı anlattığını ve '' yakıştırmasının çok çirkin olduğunu söyleyenerkek şarkıcıların da bu tarz klipler çektiğini söylerken yazdığı sözlerin sonuna 'Ahlaksızlık Sizin Kafanızda' hashtagini açtı.'e tepkiler çığ gibi büyürken, bir tepki degeldi: "Hadise Hoca olsaydı..."RTÜK, TV8’e küçük çocukları açık saçık kıyafetlerle dans ettirdiği, müzik kanallarına da’nin klibini yayınladığı için ceza kesmiş.İlginç bir ülke burası.Okul yatakhanelerinde, tarikat yurtlarında çocukları taciz ve tecavüz edenlere pek bir şey denmez de, televizyona çıkaranlara denir.Gerçi ben de çocukların reyting unsuru olarak kullanılmasını pek hoş karşılamam, ama farklı nedenlerle...nin klibine verilen ceza ise iyiden iyiye gariplik.Klip dediğin şeyde, dünyanın her yerinde belirli bir düzeyde erotizm olur.Bunun neresi cezalık anlamak mümkün değil.Zannedersinporno klip çekmiş.Ama ilginçtir.nin klibinde az biraz erotizm var diye ceza verilir de adının önünediye nereden alındığı belli olmayan bir unvan eklemiş tipler, yarı veya bazen üçte iki çıplak kadınlarlayaratan sözdeyaparlar, bir tek kişi çıkıp da,demez.Hatta hâlâ,diye gülüp geçilir.Galibanin hatası, adının önüne birunvanı koymamış olması.Çünkü anladığım kadarıyla artık erotizm, hatta pornografi sadece bu tipserbest.