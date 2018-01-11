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Hadise'nin olaylı klibi Belçika'da zirvede

RTÜK, Hadise’nin Fransız manken Aurelien Muller ile kamera karşısına geçtiği ‘Sıfır Tolerans’ şarkısının klibini erotik filmin bir tık altı olarak değerlendirmişti

11 Ocak 2018, Perşembe 07:49
Hadise'nin olaylı klibi Belçika'da zirvede
Klibi yayınlayan 4 müzik kanalına para cezası kesmişti. Hadise “Yaklaşık 200 bin lira masraf yaptım, çöpe attırmam” deyince klip, yurt dışındaki kanallarda gösterilmeye başlandı. ‘Sıfır Tolerans’, Belçika’da günün çok izlenen 2’nci klibi oldu.


HADİSE'NİN KLİP AŞKI NEDEN BİTMİŞTİ?


Öte yandan Hadise ‘Sıfır Tolerans’ klibinde Fransız manken Aurelien Muller ile kamera karşısına geçmişti. Seksi sahneler ikiliyi birbirine yakınlaştırmış, sette başlayan arkadaşlık aşka dönüşmüştü.

HadiseAurelien Muller'in cimriliğinden çok rahatsızmış. Fransız manken, en son çıkacakları Paris tatilinin faturasını Hadise'ye yüklemeye kalkınca kıyamet kopmuş!  Aurelien Muller'e cep telefonundan mesaj atıp aşkı bitirmiş.

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