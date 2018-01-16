Hadise sahnede çıldırdı

Sinirli haline alışık olmadığımız Hadise
'nin sahnede agresif tavırlar sergilemesi herkesi şoke etti. Hadise'nin el ve kol haraketlerinden ne kadar sinirlendiği kameralardan kaçmadı.
DEVLET BAHÇELİ TELEFONLA ARAMIŞ
Ayrıca MHP Lideri Devlet Bahçeli Osmaniye
'deki açılış töreni sonrasında Hadise
'yle birlikte sahneye çıkan Murat Boz
'u telefonla arayıp konsere kalamadığı için üzüntülerini iletti.
Devlet Bahçeli'den ittifak eleştirilerine cevap
''HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL ETMEYECEĞİM!''
Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hadise
yasaklanan klibi ile ilgili de konuştu.
Hadise'nin "Sıfır Tolerans" şarkısına çektiği klip RTÜK tarafından fazla müstehcen bulunmuş ve klibi yayınlayan kanallara ceza yağmıştı. Cezaların ardından Hadise'nin klibi Türk kanallarında yayınlanamamış ama Belçika'da klip 2. sıradan listelere girmişti.
Hadise'nin olaylı klibi Belçika'da zirvede
Hadise'ye magazin muhabirleri bu konuyu sordu. Hadise, "Müzik kanallarında klibim yayınlanmıyor. Klibime vurulan damgayı hiçbir şekilde kabul etmeyeceğim" dedi.
Çiğdem Saltık