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Hadise sahnede çıldırdı

Osmaniye'de tesis açılışı için Murat Boz ile birlikte konser veren Hadise, sahnede sesini duyamayınca çılgına döndü. Şarkıcının sinirli hali kameralara yansıdı

16 Ocak 2018, Salı 12:32
Hadise sahnede çıldırdı
Sinirli haline alışık olmadığımız Hadise'nin sahnede agresif tavırlar sergilemesi herkesi şoke etti. Hadise'nin el ve kol haraketlerinden ne kadar sinirlendiği kameralardan kaçmadı.



DEVLET BAHÇELİ TELEFONLA ARAMIŞ

Ayrıca MHP Lideri Devlet Bahçeli Osmaniye'deki açılış töreni sonrasında Hadise'yle birlikte sahneye çıkan Murat Boz'u telefonla arayıp konsere kalamadığı için üzüntülerini iletti.

Devlet Bahçeli'den ittifak eleştirilerine cevapDevlet Bahçeli'den ittifak eleştirilerine cevap

''HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL ETMEYECEĞİM!''

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hadise yasaklanan klibi ile ilgili de konuştu.

Hadise'nin "Sıfır Tolerans" şarkısına çektiği klip RTÜK tarafından fazla müstehcen bulunmuş ve klibi yayınlayan kanallara ceza yağmıştı. Cezaların ardından Hadise'nin klibi Türk kanallarında yayınlanamamış ama Belçika'da klip 2. sıradan listelere girmişti.

Hadise'nin olaylı klibi Belçika'da zirvede Hadise'nin olaylı klibi Belçika'da zirvede

Hadise'ye magazin muhabirleri bu konuyu sordu. Hadise, "Müzik kanallarında klibim yayınlanmıyor. Klibime vurulan damgayı hiçbir şekilde kabul etmeyeceğim" dedi.

 


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