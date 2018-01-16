Hadise sahnede çıldırdı

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''HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL ETMEYECEĞİM!''

Hadise'nin olaylı klibi Belçika'da zirvede

Çiğdem Saltık

Sinirli haline alışık olmadığımız'nin sahnede agresif tavırlar sergilemesi herkesi şoke etti. Hadise'nin el ve kol haraketlerinden ne kadar sinirlendiği kameralardan kaçmadı.Ayrıca'deki açılış töreni sonrasında'yle birlikte sahneye çıkan'u telefonla arayıp konsere kalamadığı için üzüntülerini iletti.Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayanyasaklanan klibi ile ilgili de konuştu.Hadise'nin "Sıfır Tolerans" şarkısına çektiği klip RTÜK tarafından fazla müstehcen bulunmuş ve klibi yayınlayan kanallara ceza yağmıştı. Cezaların ardından Hadise'nin klibi Türk kanallarında yayınlanamamış ama Belçika'da klip 2. sıradan listelere girmişti.Hadise'ye magazin muhabirleri bu konuyu sordu. Hadise, "Müzik kanallarında klibim yayınlanmıyor. Klibime vurulan damgayı hiçbir şekilde kabul etmeyeceğim" dedi.