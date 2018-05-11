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Hadise Serhat Akın'a çok kızdı: Uzaktan adamsın ama adamlıktan uzaksın

Şarkıcı Hadise eski futbolcu Serhat Akın'ın 'Hadise eskiden çirkindi, beğenmemiştim. Sonradan Arap atı gibi açıldı' sözlerine fena kızdı

11 Mayıs 2018, Cuma 15:59
Hadise Serhat Akın'a çok kızdı: Uzaktan adamsın ama adamlıktan uzaksın
Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından biri olan Serhat Akın, Twitch platformunda yaptığı canlı yayında şunları söylemişti: "Hadise o zaman küt saçlıydı ve çirkindi. Beğenmemiştim. Allah beni kahretmesin. Sonradan açıldı. Arap atı gibi..."



Serhat Akın'ın Twitch'te anlattığı hikâyeler büyük ilgi görüyor!Serhat Akın'ın Twitch'te anlattığı hikâyeler büyük ilgi görüyor!

HADİSE'DEN ÇOK SERT TEPKİ!

Hadise kendisi hakkında açıklamalar yapan Serhat Akın'a Instagram hesabından tepki gösterdi.

"Uzaktan adamsın adamlıktan uzaksın" notunu paylaşan şarkıcı altına şunları yazdı: 

''Cevap vermem normalde ama tekrarlıyorum kadının bu kadar şiddet gördüğü bir dönemde, kadınların kızların susmadan seslerini yükseltmeleri gerekirken ben de susamam ve sesimi duyurmalıyım!

Ben bu konuda ne kadar sesimi yükseltsem o kadar da bu "kadına şiddet" benim üzerimden yapılmaya devam ediliyor. Sesimi yükseltiyorum diye mi? Kadınlara korkmayın konuşun diyorum diye mi?

''KIZLARI ADINA ÜZÜLÜYORUM''

Ağzım açık okuyorum okuduklarımı, bu şahıslar adına, daha doğrusu eşleri ve evlatları kızları adına üzülüyorum.

Düşünsene baban kalkmış başka bir kadın hakkında belaltı yorumlarda bulunmuş ve mesleğiyle değil saygısızca yaptığı yorumla gündemde.

Ben utanırdım ve eminim eşi de küçük düsürüldüğünün farkında...

Benim babam işçiydi, şimdi emekli, bana pahalı kıyafetler almak yada beni koskocaman evlerde yaşatmak için parası yoktu. Ama benim babam adam gibi adam.

Bu cümleyi söylemek her evlada nasip olur inşallah.''

İŞTE HADİSE'NİN O PAYLAŞIMI:



 


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