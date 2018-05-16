Hadise-Serhat Akın kavgasına Hatice de katıldı

Şarkıcı Hadise ve eski futbolcu Serhat Akın arasındaki polemiğe ünlü isimler de dahil olmaya başladı. Instagram'da Hadise'nin kadınlara örnek olsun diyerek eski Serhat Akın'a 1 TL'lik dava açtığı yönündeki haberlerini okuyan şarkıcı Hatice, konuya tepkisiz kalamadı.

'1 LİRA İÇİN Mİ?'

Hatice haber karşısında şunları söyledi: "Bu bana eski Türk filminden bir repliği hatırlattı. Rahmetli Kemal Sunal'ın 'Garip' adlı filminden minik bir kız şöyle söylüyordu; 'mahkemede bu kadar yargarayı 1 lira için mi çıkardın, ben 5 lira vereyim de sus.' O hesap..."

HADİSE İLE SERHAT AKIN ARASINDA NE OLDU?

Serhat Akın, YouTube’da Hadise için ''İlk tanıdığımda saçlarını küt kestirmişti. Çirkindi, beğenmedim. Sonradan Arap atı gibi açıldı'' demişti. Hadise bu sözlere ''Uzaktan adamsın, adamlıktan uzaksın'' cevabını vermişti. Serhat Akın daha da ileri gitmişti. Hadise ile tanıştıkları fotoğrafı bulup Instagram’da paylaşmış, altına da ''Haksız mıyım yani?'' diye yazmıştı.