Eski futbolcu Serhat Akın, YouTube'da Hadise için ''İlk tanıdığımda saçlarını küt kestirmişti. Çirkindi, beğenmedim. Sonradan Arap atı gibi açıldı'' demişti.

Hadise bu sözlere ''Uzaktan adamsın, adamlıktan uzaksın'' cevabını vermişti.

O FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Serhat Akın daha da ileri gitti. Hadise ile tanıştıkları fotoğrafı bulup Instagram’da paylaştı. Altına ''Haksız mıyım yani?'' diye yazdı.

Sosyal medya Serhat Akın’ı ''Özür dile'' diye mesaj yağmuruna tuttu.

1 TL'LİK DAVA AÇIYOR

Hadise de kadınlara örnek olsun diye Serhat Akın'a, 1 TL'lik maddi ve manevi tazminat davası açtı.



