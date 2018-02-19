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Hadise ve Gülşen isyan etti!

İki popçu Gülşen ile Hadise, çocuklara yönelik cinsel istismar ve tacizlere isyan etti

19 Şubat 2018, Pazartesi 07:47
Hadise ve Gülşen isyan etti!
Gülşen, Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki konserinde şunları söyledi: “Çocuk istismarı, kadına şiddet, taciz, tecavüz, hayvana şiddet çığrından çıktı. Bu en zor hazırlandığım konserlerden birisi oldu.

Üzüntüden konsantrasyonumu kaybettim. Bu ülkede kadın, bebek, hayvan olmak niye bu kadar zor? Haberleri okudukça ağlıyor, nefes almakta zorlanıyorum. Caydırıcı ceza şart. İdam konusunda referandum yapılsa kararım ‘evet.’ O insanların başka aleme gitmesi gerekiyor.”


HADİSE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI


Hadise, KKTC’deki Nuh’un Deluxe Hotel’de konser verdi. Çocuk istismarı konusuna değinen Hadise, “Küçük çocuklara tecavüz eden adamlar yaşamasın. İçten söylüyorum, idam geri gelsin.

Bize erkeklerimiz sahip çıkmayacaksa, büyüklerimiz sahip çıksın. Yasalar değişsin. Bunun için de imza kampanyası başlatmalıyız” diyerek gözyaşlarını tutamadı.


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